https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/memur--sen-zam-teklifini-kamu-hakem-heyetine-goturme-karari-aldi-1098711709.html
Memur- Sen, zam teklifini Kamu Hakem Heyetine götürme kararı aldı
Memur- Sen, zam teklifini Kamu Hakem Heyetine götürme kararı aldı
Sputnik Türkiye
Memur-Sen hükümetin sunduğu zam teklifiyle ilgili karar verdi. Hükümetle uzlaşmazlık tutanağı imzalayan sendika, Kamu Hakem Heyeti'ne götüreceğini duyurdu. 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T10:18+0300
2025-08-20T10:18+0300
2025-08-20T11:29+0300
ekonomi̇
memur-sen
kamu görevlileri hakem kurulu
2025 emekli ve memur zammı
memur zammı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3c9f6ce87c3614bbf41e4662a63ec9b.jpg
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Memur-Sen, hükümetle uzlaşmazlık tutanağını imzaladı ve zam teklifini Kamu Hakem Heyetine götürme kararı aldı.Hükümet memura ne teklif ettiHükümet zam oranını 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında teklif etti. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?Bundan sonraki süreçte taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda zam oranlarını görüşecek. Başvurunun ardından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu "oransal zam" konusunda toplanacak.11 üyesi bulunan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda karar oy çokluğuyla alınacak. Yasaya göre, kurul 31 Ağustos'a kadar memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 zam oranlarını belirleyecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c7c882e5010c24cca982cd7e9d79f31.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
memur-sen, kamu görevlileri hakem kurulu, 2025 emekli ve memur zammı, memur zammı
memur-sen, kamu görevlileri hakem kurulu, 2025 emekli ve memur zammı, memur zammı
Memur- Sen, zam teklifini Kamu Hakem Heyetine götürme kararı aldı
10:18 20.08.2025 (güncellendi: 11:29 20.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
Memur-Sen hükümetin sunduğu zam teklifiyle ilgili karar verdi. Hükümetle uzlaşmazlık tutanağı imzalayan sendika, Kamu Hakem Heyeti'ne götüreceğini duyurdu.
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Memur-Sen, hükümetle uzlaşmazlık tutanağını imzaladı ve zam teklifini Kamu Hakem Heyetine götürme kararı aldı.
Hükümet memura ne teklif etti
Hükümet zam oranını 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında teklif etti. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.
Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
Bundan sonraki süreçte taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda zam oranlarını görüşecek.
Başvurunun ardından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu "oransal zam" konusunda toplanacak.
11 üyesi bulunan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda karar oy çokluğuyla alınacak.
Yasaya göre, kurul 31 Ağustos'a kadar memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 zam oranlarını belirleyecek.