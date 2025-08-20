https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/memur--sen-zam-teklifini-kamu-hakem-heyetine-goturme-karari-aldi-1098711709.html

Memur- Sen, zam teklifini Kamu Hakem Heyetine götürme kararı aldı

Memur-Sen hükümetin sunduğu zam teklifiyle ilgili karar verdi. Hükümetle uzlaşmazlık tutanağı imzalayan sendika, Kamu Hakem Heyeti'ne götüreceğini duyurdu. 20.08.2025, Sputnik Türkiye

ekonomi̇

memur-sen

kamu görevlileri hakem kurulu

2025 emekli ve memur zammı

memur zammı

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Memur-Sen, hükümetle uzlaşmazlık tutanağını imzaladı ve zam teklifini Kamu Hakem Heyetine götürme kararı aldı.Hükümet memura ne teklif ettiHükümet zam oranını 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında teklif etti. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?Bundan sonraki süreçte taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda zam oranlarını görüşecek. Başvurunun ardından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu "oransal zam" konusunda toplanacak.11 üyesi bulunan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda karar oy çokluğuyla alınacak. Yasaya göre, kurul 31 Ağustos'a kadar memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 zam oranlarını belirleyecek.

2025

memur-sen, kamu görevlileri hakem kurulu, 2025 emekli ve memur zammı, memur zammı