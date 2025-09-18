https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/mourinho-ali-koc-hakkinda-ilk-kez-konustu-1099454441.html
Mourinho, Ali Koç hakkında ilk kez konuştu
Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Benfica'yla anlaşmaya hazırlanan Jose Mourinho, Sarı-lacivertli kulüple ilgili ilk kez konuştu. 18.09.2025, Sputnik Türkiye
Portekiz basınından Record’a açıklamalarda bulunan Mourinho, Başkan Ali Koç’a yönelik eleştirilerde bulundu. Tecrübeli teknik adam, “Kulüpleri terk ederken kapıyı kapatırım. Provokasyonlara cevap vermem, mazeret aramam. Ali Koç’un davranış şekli farklı, ben ayrıldığımdan beri defalarca konuştu. Bizi eleyen Kerem Aktürkoğlu’nun neden ancak biz elendikten sonra transfer edildiğini ise hala açıklamadı” dedi.Benfica'yla büyük oranda anlaşmaya varan Mourinho, meslektaşı Bruno Lage için de övgü dolu ifadeler kullandı. “O harika bir teknik direktör ve önemli bir gruba sahipti, onu tebrik ettim. Ben fair play örneği değilim ama onların kazanmayı hak ettiğini söylemek kolay olmadı” diyen Mourinho, Benfica ihtimaliyle ilgili ise “Benfica’ya ‘hayır’ diyebilecek bir teknik direktör var mı? Ben değilim” ifadelerini kullandı.
