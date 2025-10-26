Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği'ne AK Partili İbrahim Akın seçildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/bayrampasa-belediye-baskan-vekilligi-seciminde-gecersiz-oy-sebebiyle-tartisma-cikti-1100492170.html
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine, Cumhur İttifakı adayı AK Partili İbrahim Akın dördüncü turda seçildi. 26.10.2025
23:38 26.10.2025 (güncellendi: 00:45 27.10.2025)
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine, Cumhur İttifakı adayı AK Partili İbrahim Akın dördüncü turda seçildi.
Bayrampaşa Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili İbrahim Kahraman başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.
Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP grubunca Meclis Üyesi Recep Öztürk, AK Parti ve MHP grubunca ise AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın aday gösterildi.
Toplantıda, başkan vekili seçimini İbrahim Akın dördüncü turda kazandı.
Geçersiz oy sebebiyle tartışma çıktı
İlk turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Kahraman ise 18 oy aldı. Bu turda AK Partili İbrahim Akın adına verilen 2 oy pusulasında soy isim "Akin" şeklinde yazıldığı için Meclis 1. Başkan Vekili Kahraman tarafından geçersiz sayılan oylar, yapılan itirazlar sonrası geçerli kabul edildi.
İkinci turda ise oturumu yöneten Meclis 1. Başkan Vekili Kahraman, AK Partili aday İbrahim Akın'ın isminin yazıldığı bir pusulada soy ismin "Akın" yerine "Aleın" şeklinde yazıldığını öne sürerek oyu geçersiz kabul etti.
Kahraman, oylama sonucunda her iki adayın da 18'er oy aldığını 1 oyun ise geçersiz sayıldığını dile getirdi.
Meclis divanının kararı sonrası gruplar birbirlerinin üzerine yürürken, salonda kargaşa yaşandı.
Oylamayı takip eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, oturumu yöneten Meclis 1. Başkan Vekili İbrahim Kahraman'ın yetki gaspı yapıp görevi kötüye kullandığını belirterek itirazda bulundu.
Bu sırada Kahraman, seçim güvenliği bulunmadığını dile getirerek oturuma 15 dakika ara verdiğini duyurdu.
AK Parti Meclis üyesi hukukçu Ali Cengiz Yılmaz, seçim sonuçlanıncaya kadar oturuma ara verilemeyeceğini belirtirken, Meclis 2. Başkan Vekili AK Partili Mehmet Ali Altınkılıç başkanlık koltuğuna oturdu.
Bunun üzerine Meclis 1. Başkan Vekili Kahraman tekrar salona girerek kürsüye çıktı.
Yaşanan tartışmaların uzaması üzerine AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasında yapılan müzakereler sonucu oturuma 15 dakika ara verildi.