https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/memur-emeklisinin-zam-farki-tarihi-belli-oldu-emekli-maasi-zam-farki-ne-zaman-yatacak-1098065771.html
Memur emeklisinin zam farkı tarihi belli oldu: Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?
Memur emeklisinin zam farkı tarihi belli oldu: Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emeklilerin temmuz ayı zam farklarının 25 Temmuz Cuma günü itibarıyla hesaplara... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
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2025 emekli ve memur zammı
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Emekli maaşlarına Temmuz’da yüzde 16.67, memur emeklilerine ise yüzde 15.57 zam yapıldı.SGK, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emeklilerin temmuz ayı zam farklarının 25 Temmuz Cuma günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı. Açıklamada, fark ödemelerinin otomatik olarak emeklilerin maaş aldığı banka ya da PTT hesaplarına aktarılacağı belirtildi. Böylece temmuz ayında yapılan maaş artışından doğan farklar hak sahiplerine tek seferde ödenecek.
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sgk, memur, memur-sen, memur zammı, memur maaşı, memur alımı, 2025 emekli ve memur zammı
Memur emeklisinin zam farkı tarihi belli oldu: Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?
18:06 22.07.2025 (güncellendi: 18:09 22.07.2025)
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emeklilerin temmuz ayı zam farklarının 25 Temmuz Cuma günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Emekli maaşlarına Temmuz’da yüzde 16.67, memur emeklilerine ise yüzde 15.57 zam yapıldı.
SGK, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emeklilerin temmuz ayı zam farklarının 25 Temmuz Cuma günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı. Açıklamada, fark ödemelerinin otomatik olarak emeklilerin maaş aldığı banka ya da PTT hesaplarına aktarılacağı belirtildi.
Böylece temmuz ayında yapılan maaş artışından doğan farklar hak sahiplerine tek seferde ödenecek.