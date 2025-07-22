https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/memur-emeklisinin-zam-farki-tarihi-belli-oldu-emekli-maasi-zam-farki-ne-zaman-yatacak-1098065771.html

Memur emeklisinin zam farkı tarihi belli oldu: Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

Memur emeklisinin zam farkı tarihi belli oldu: Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emeklilerin temmuz ayı zam farklarının 25 Temmuz Cuma günü itibarıyla hesaplara... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T18:06+0300

2025-07-22T18:06+0300

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2025 emekli ve memur zammı

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Emekli maaşlarına Temmuz’da yüzde 16.67, memur emeklilerine ise yüzde 15.57 zam yapıldı.SGK, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emeklilerin temmuz ayı zam farklarının 25 Temmuz Cuma günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı. Açıklamada, fark ödemelerinin otomatik olarak emeklilerin maaş aldığı banka ya da PTT hesaplarına aktarılacağı belirtildi. Böylece temmuz ayında yapılan maaş artışından doğan farklar hak sahiplerine tek seferde ödenecek.

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