MSB duyurdu: Karadeniz'de bir İHA düşürüldü
Millî Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinden hava sahasına yaklaşan bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. 15.12.2025, Sputnik Türkiye
21:15 15.12.2025 (güncellendi: 21:46 15.12.2025)
Millî Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinden hava sahasına yaklaşan bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.
MSB, Karadeniz yönünden hava sahasına yaklaşan bir hava izinin tespit edildiğini ve rutin prosedürler kapsamında vurulduğunu duyurdu.
Açıklamada hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla NATO ve milli kontroldeki F-16 savaş uçaklarına alarm reaksiyon görevi verildiği kaydedildi. Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı değerlendirilen bir insansız hava aracı olduğunun belirlendiği ifade edilerek, herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için meskun mahal dışında, emniyetli bir bölgede vurularak düşürüldüğü bildirildi.
Bakanlık, olayla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini ve kamuoyunun bilgilendirildiğini duyurdu.