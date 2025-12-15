https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/msb-duyurdu-karadenizde-bir-iha-dusuruldu-1101827544.html

MSB duyurdu: Karadeniz'de bir İHA düşürüldü

MSB duyurdu: Karadeniz'de bir İHA düşürüldü

Sputnik Türkiye

Millî Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinden hava sahasına yaklaşan bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. 15.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-15T21:15+0300

2025-12-15T21:15+0300

2025-12-15T21:46+0300

türki̇ye

karadeniz

hava

türk hava kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/05/1060802790_0:82:1599:981_1920x0_80_0_0_c3568c652ae4648bd363c8ea4191ff24.jpg

MSB, Karadeniz yönünden hava sahasına yaklaşan bir hava izinin tespit edildiğini ve rutin prosedürler kapsamında vurulduğunu duyurdu.Açıklamada hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla NATO ve milli kontroldeki F-16 savaş uçaklarına alarm reaksiyon görevi verildiği kaydedildi. Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı değerlendirilen bir insansız hava aracı olduğunun belirlendiği ifade edilerek, herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için meskun mahal dışında, emniyetli bir bölgede vurularak düşürüldüğü bildirildi.Bakanlık, olayla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini ve kamuoyunun bilgilendirildiğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/msb-sdg-teror-orgutunun-zaman-kazanma-cabalari-da-bosunadir-1101741148.html

türki̇ye

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

karadeniz, hava, türk hava kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)