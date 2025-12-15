Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/msb-duyurdu-karadenizde-bir-iha-dusuruldu-1101827544.html
MSB duyurdu: Karadeniz'de bir İHA düşürüldü
MSB duyurdu: Karadeniz'de bir İHA düşürüldü
Sputnik Türkiye
Millî Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinden hava sahasına yaklaşan bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. 15.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-15T21:15+0300
2025-12-15T21:46+0300
türki̇ye
karadeniz
hava
türk hava kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/05/1060802790_0:82:1599:981_1920x0_80_0_0_c3568c652ae4648bd363c8ea4191ff24.jpg
MSB, Karadeniz yönünden hava sahasına yaklaşan bir hava izinin tespit edildiğini ve rutin prosedürler kapsamında vurulduğunu duyurdu.Açıklamada hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla NATO ve milli kontroldeki F-16 savaş uçaklarına alarm reaksiyon görevi verildiği kaydedildi. Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı değerlendirilen bir insansız hava aracı olduğunun belirlendiği ifade edilerek, herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için meskun mahal dışında, emniyetli bir bölgede vurularak düşürüldüğü bildirildi.Bakanlık, olayla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini ve kamuoyunun bilgilendirildiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/msb-sdg-teror-orgutunun-zaman-kazanma-cabalari-da-bosunadir-1101741148.html
türki̇ye
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/05/1060802790_91:0:1508:1063_1920x0_80_0_0_f2ec90bcc668c8fa07f55aada3ec9061.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
karadeniz, hava, türk hava kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
karadeniz, hava, türk hava kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

MSB duyurdu: Karadeniz'de bir İHA düşürüldü

21:15 15.12.2025 (güncellendi: 21:46 15.12.2025)
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2025
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı
Abone ol
Millî Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinden hava sahasına yaklaşan bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.
MSB, Karadeniz yönünden hava sahasına yaklaşan bir hava izinin tespit edildiğini ve rutin prosedürler kapsamında vurulduğunu duyurdu.
Açıklamada hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla NATO ve milli kontroldeki F-16 savaş uçaklarına alarm reaksiyon görevi verildiği kaydedildi. Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı değerlendirilen bir insansız hava aracı olduğunun belirlendiği ifade edilerek, herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için meskun mahal dışında, emniyetli bir bölgede vurularak düşürüldüğü bildirildi.
Bakanlık, olayla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini ve kamuoyunun bilgilendirildiğini duyurdu.
Tuğamiral Zeki Aktürk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
TÜRKİYE
MSB: 'SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır'
12 Aralık, 12:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала