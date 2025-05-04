https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/ozgur-ozele-akm-onunde-tokatli-saldiri-1095900409.html
Özgür Özel’e AKM önünde tokatlı saldırı
Özgür Özel’e AKM önünde tokatlı saldırı
Sputnik Türkiye
Özgür Özel’e AKM önünde tokatlı saldırı düzenlendi. 04.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-04T12:58+0300
2025-05-04T12:58+0300
2025-05-04T12:59+0300
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Sırrı Süreyya Önder'e veda törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışında saldırıya uğradı.
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özgür özel, chp, saldırı
Özgür Özel’e AKM önünde tokatlı saldırı
12:58 04.05.2025 (güncellendi: 12:59 04.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
Özgür Özel’e AKM önünde tokatlı saldırı düzenlendi.
Sırrı Süreyya Önder'e veda törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışında saldırıya uğradı.