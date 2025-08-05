https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/terorsuz-turkiye-komisyonunun-ilk-toplantisi-tamamlandi-tbmmden-ilk-aciklama-1098382132.html

Terörsüz Türkiye komisyonunun ilk toplantısı tamamlandı: TBMM'den ilk açıklama

Terörsüz Türkiye komisyonunun ilk toplantısı tamamlandı: TBMM'den ilk açıklama

Sputnik Türkiye

TBMM çatısı altında oluşturulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos 2025 tarihinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında ilk... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T20:26+0300

2025-08-05T20:26+0300

2025-08-05T20:26+0300

türki̇ye

türkiye

tbmm

tbmm genel kurulu

tbmm başkanlığı

terörsüz türkiye

meclis

meclis araştırma komisyonu

tbmm meclis başkanlığı

meclis komisyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098366206_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d18d4ffbb80db8c3dbda1bf82fbf2f5.jpg

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.Komisyon, terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda; toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli dayanışma ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında yapılacak çalışmaları değerlendirme amacıyla kuruldu.Yapılan görüşmelerde, siyasi parti gruplarıyla grubu bulunmayan partilerin temsilcileri, sürece ve komisyonun önemine dair değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, komisyonun adı 'Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' olarak belirlenirken, çalışma usul ve esasları da oy birliğiyle kabul edildi.Komisyonun ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri tespit ederek yasa teklifleri hazırlayacağı ve kamuoyunu bilgilendirme faaliyetleri yürüteceği açıklandı. Bir sonraki toplantının ise 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00’te yine TBMM Tören Salonu’nda yapılacağı belirtildi. İkinci toplantıya; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da davet edildi. İlgili isimlerin kurumları adına yürüttükleri çalışmaları komisyona bilgilendireceği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/terorsuz-turkiye-komisyonu-tbmm-baskani-kurtulmus-baskanliginda-ilk-kez-toplandi-1098365375.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, terörsüz türkiye, meclis, meclis araştırma komisyonu, tbmm meclis başkanlığı, meclis komisyonu