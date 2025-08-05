https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/terorsuz-turkiye-komisyonunun-ilk-toplantisi-tamamlandi-tbmmden-ilk-aciklama-1098382132.html
Terörsüz Türkiye komisyonunun ilk toplantısı tamamlandı: TBMM'den ilk açıklama
Terörsüz Türkiye komisyonunun ilk toplantısı tamamlandı: TBMM'den ilk açıklama
Sputnik Türkiye
TBMM çatısı altında oluşturulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos 2025 tarihinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında ilk... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T20:26+0300
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.Komisyon, terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda; toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli dayanışma ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında yapılacak çalışmaları değerlendirme amacıyla kuruldu.Yapılan görüşmelerde, siyasi parti gruplarıyla grubu bulunmayan partilerin temsilcileri, sürece ve komisyonun önemine dair değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, komisyonun adı 'Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' olarak belirlenirken, çalışma usul ve esasları da oy birliğiyle kabul edildi.Komisyonun ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri tespit ederek yasa teklifleri hazırlayacağı ve kamuoyunu bilgilendirme faaliyetleri yürüteceği açıklandı. Bir sonraki toplantının ise 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00’te yine TBMM Tören Salonu’nda yapılacağı belirtildi. İkinci toplantıya; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da davet edildi. İlgili isimlerin kurumları adına yürüttükleri çalışmaları komisyona bilgilendireceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/terorsuz-turkiye-komisyonu-tbmm-baskani-kurtulmus-baskanliginda-ilk-kez-toplandi-1098365375.html
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Terörsüz Türkiye komisyonunun ilk toplantısı tamamlandı: TBMM'den ilk açıklama
TBMM çatısı altında oluşturulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos 2025 tarihinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Toplantı, TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Komisyon, terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda; toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli dayanışma ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında yapılacak çalışmaları değerlendirme amacıyla kuruldu.
Yapılan görüşmelerde, siyasi parti gruplarıyla grubu bulunmayan partilerin temsilcileri, sürece ve komisyonun önemine dair değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, komisyonun adı 'Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' olarak belirlenirken, çalışma usul ve esasları da oy birliğiyle kabul edildi.
Komisyonun ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri tespit ederek yasa teklifleri hazırlayacağı ve kamuoyunu bilgilendirme faaliyetleri yürüteceği açıklandı. Bir sonraki toplantının ise 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00’te yine TBMM Tören Salonu’nda yapılacağı belirtildi.
İkinci toplantıya; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da davet edildi. İlgili isimlerin kurumları adına yürüttükleri çalışmaları komisyona bilgilendireceği açıklandı.