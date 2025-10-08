https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/resmi-gazetede-yayimlandi-yabanci-plakali-araclara-kesilen-ceza-odenmeden-yurt-disi-cikisi-1100008031.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yabancı plakalı araçlara kesilen ceza ödenmeden yurt dışı çıkışı yapılamayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yabancı plakalı araçlara kesilen ceza ödenmeden yurt dışı çıkışı yapılamayacak

Yabancı plakalı araçlara yönelik idari para cezalarının tahsiline ilişkin yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye, İçişleri, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının ortak çalışmasıyla hazırlanan düzenleme, ceza tahsilatında veri paylaşımını hızlandıracak.Yeni yönetmeliğin kapsamı“Yabancı Plakalı Taşıtların Faaliyetlerine Dair 4925 Sayılı Kanun ile 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Verilen İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik”, 8 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmelik, yabancı plakalı kara yolu taşıtları için düzenlenen idari para cezalarının tahsil usul ve esaslarını belirliyor. Sürücünün uyruğu fark etmeksizin, yabancı plakalı araçlar için ceza süreçleri artık elektronik ortamda takip edilecek.İdari para cezalarında elektronik veri paylaşımıYeni düzenlemeyle birlikte, yabancı plakalı taşıtlara kesilen idari para cezası tutanakları anında dijital ortama aktarılacak.Bu veriler:Yetkili kurumlar, cezaların tahsil edilip edilmediğini elektronik sistem üzerinden anlık olarak sorgulayabilecek.Cezalar gümrükte ve online olarak ödenebilecekYeni yönetmeliğe göre, yabancı plakalı araçlara kesilen cezalar:Hudut kapılarında ise banka veya kredi kartı ile ödeme yapılabilecek. Cezasını ödemeyen araçların yurt dışına çıkışına gümrük idaresi tarafından izin verilmeyecek.Tebliğ ve itiraz süreciYabancı sürücüye düzenlenen ceza tutanakları, Göç İdaresi Başkanlığına da bildirilecek.Cezalar:

