Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/resmi-gazetede-yayimlandi-yabanci-plakali-araclara-kesilen-ceza-odenmeden-yurt-disi-cikisi-1100008031.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yabancı plakalı araçlara kesilen ceza ödenmeden yurt dışı çıkışı yapılamayacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yabancı plakalı araçlara kesilen ceza ödenmeden yurt dışı çıkışı yapılamayacak
Sputnik Türkiye
Yabancı plakalı taşıtlara ait idari para cezalarının tahsili gerçekleşmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek. 08.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-08T08:54+0300
2025-10-08T08:54+0300
türki̇ye
türkiye
ptt
hazine
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100007828_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0c0932bf6ea40b3d52aec19713382481.jpg
Yabancı plakalı araçlara yönelik idari para cezalarının tahsiline ilişkin yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye, İçişleri, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının ortak çalışmasıyla hazırlanan düzenleme, ceza tahsilatında veri paylaşımını hızlandıracak.Yeni yönetmeliğin kapsamı“Yabancı Plakalı Taşıtların Faaliyetlerine Dair 4925 Sayılı Kanun ile 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Verilen İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik”, 8 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmelik, yabancı plakalı kara yolu taşıtları için düzenlenen idari para cezalarının tahsil usul ve esaslarını belirliyor. Sürücünün uyruğu fark etmeksizin, yabancı plakalı araçlar için ceza süreçleri artık elektronik ortamda takip edilecek.İdari para cezalarında elektronik veri paylaşımıYeni düzenlemeyle birlikte, yabancı plakalı taşıtlara kesilen idari para cezası tutanakları anında dijital ortama aktarılacak.Bu veriler:Yetkili kurumlar, cezaların tahsil edilip edilmediğini elektronik sistem üzerinden anlık olarak sorgulayabilecek.Cezalar gümrükte ve online olarak ödenebilecekYeni yönetmeliğe göre, yabancı plakalı araçlara kesilen cezalar:Hudut kapılarında ise banka veya kredi kartı ile ödeme yapılabilecek. Cezasını ödemeyen araçların yurt dışına çıkışına gümrük idaresi tarafından izin verilmeyecek.Tebliğ ve itiraz süreciYabancı sürücüye düzenlenen ceza tutanakları, Göç İdaresi Başkanlığına da bildirilecek.Cezalar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/yurt-disi-fuarlarina-duzenleme-yeni-belge-sarti-getirildi-1099989514.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100007828_142:0:790:486_1920x0_80_0_0_3cab80cb4fd41a4428b3cfef513f24c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yabancı plakalı araçlara kesilen ceza, yabancı plakalı araç, yabancı plaka
yabancı plakalı araçlara kesilen ceza, yabancı plakalı araç, yabancı plaka

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yabancı plakalı araçlara kesilen ceza ödenmeden yurt dışı çıkışı yapılamayacak

08:54 08.10.2025
Yabancı plakalı araç
Yabancı plakalı araç - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
Abone ol
Yabancı plakalı taşıtlara ait idari para cezalarının tahsili gerçekleşmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek.
Yabancı plakalı araçlara yönelik idari para cezalarının tahsiline ilişkin yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye, İçişleri, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının ortak çalışmasıyla hazırlanan düzenleme, ceza tahsilatında veri paylaşımını hızlandıracak.

Yeni yönetmeliğin kapsamı

Yabancı Plakalı Taşıtların Faaliyetlerine Dair 4925 Sayılı Kanun ile 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Verilen İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik”, 8 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, yabancı plakalı kara yolu taşıtları için düzenlenen idari para cezalarının tahsil usul ve esaslarını belirliyor. Sürücünün uyruğu fark etmeksizin, yabancı plakalı araçlar için ceza süreçleri artık elektronik ortamda takip edilecek.

İdari para cezalarında elektronik veri paylaşımı

Yeni düzenlemeyle birlikte, yabancı plakalı taşıtlara kesilen idari para cezası tutanakları anında dijital ortama aktarılacak.
Bu veriler:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sisteme işlenecek,
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile anlık paylaşılacak,
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tahsilat sürecinde kullanılacak.
Yetkili kurumlar, cezaların tahsil edilip edilmediğini elektronik sistem üzerinden anlık olarak sorgulayabilecek.

Cezalar gümrükte ve online olarak ödenebilecek

Yeni yönetmeliğe göre, yabancı plakalı araçlara kesilen cezalar:
Cezayı veren kurumlara,
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı muhasebe birimlerine,
Vergi dairelerine,
Yetkilendirilmiş banka veya PTT şubelerine,
ödenebilecek.
Hudut kapılarında ise banka veya kredi kartı ile ödeme yapılabilecek. Cezasını ödemeyen araçların yurt dışına çıkışına gümrük idaresi tarafından izin verilmeyecek.

Tebliğ ve itiraz süreci

Yabancı sürücüye düzenlenen ceza tutanakları, Göç İdaresi Başkanlığına da bildirilecek.
Cezalar:
Sürücüye tebliğ edilmemiş olsa bile, ödeme tarihinde tebliğ edilmiş sayılacak.
İtiraz süreci ve yasal dayanakları, hem yazılı hem elektronik ortamda paylaşılabilecek.
fuar alanı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
TÜRKİYE
Yurt dışı fuarlarına düzenleme: Yeni belge şartı getirildi
Dün, 14:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала