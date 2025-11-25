Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi: İngiltere, ABD Başkanı'nın barış yanlısı tutumunu değiştirmek için plan hazırlıyor
Bahçeli: 'Terörsüz Türkiye' hedefinin en ciddi muhataplarından biri İmralı'dır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 25.11.2025
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:
Yurt içinde ve yurt dışında televizyon ekranlarından tüm vatandaşlarımızı selamların en güzeliyle selamlıyor. Allah hepsini var etsin diyorum. Ne mutlu bizlere ki Milliyetçi Hareket Partisi saha çalışmalarını olağanüstü bir gayretle sürdürmektedir.
Milliyetçi Hareket Partisi varsa huzur vardır çözüm vardır çare vardır. Bugün ayrıca partimizin kurucusu Alparslan Türkeş'in doğumunun 108. yıldönümüdür. Merhum büyüğümüzün fani ömrü fedakarlıkla geçmişti.
İnanç ve itikat aydınlığımız güz mevsiminin gül bahçesiyle değişeceğini müjdelemiştir. Görünen ve gösterilenle ilgilenen yağmacı aymazların bu müjdeye uzak kalacağı açıktır. Yerden havaya toz kalkar havdan yere rahmet iner her kap kendisinden sızar. Testinin içinde ne varsa dışarıya o sızar. Hareket halindeki cehaletten daha korkunç bir şey yoktur.

Atanamayan öğretmenler için çağrı

Ümidim ve dileğim, atanamayan tek bir öğretmenimizin dahi kalmamasıdır.
KPSS sorularına göre ilk 20 bine giren ve atanmayan, hak kazanan ama mülakatlarda elenen 1.611 öğretmen adayımızın haklarının iadesi; bu suretle ilave kontenjan tahsisinin ifası; 2024 KPSS’de yüksek başarı gösterip dereceye giren ancak kısıtlı kontenjanlar sebebiyle ataması yapılamayan öğretmen adaylarımıza ek kontenjan hakkı tanınması; 2025 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre sadece 10.000 kadro ihtiyaç edilmesinin mağduriyetlere yol açmasından mütevellit bu sayının arttırılması; ayrıca, 14 aylık akademi eğitiminin uzunluğu dikkate alındığında bu eğitim süresinin makul sınırlara çekilmesi, teklif ve temennilerimizden bir kısmıdır.
Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağa sarılı tabutlarını omuzlarda taşıyalım. Diyorlar ki analarımız ağlasın. Nasıl olsa ağlayanlar onlardan değil. Diyorlar ki eşkıya dağda gezsin fidan gibi kuzularımız kara toprağın koynuna girsin. Tahakkümün zincirleri kırılıyor bundan ürküyorlar.
Bakınız, şu yaşımda mertçe ve dürüstçe haykırıyorum: Yeter ki Türkiye ve Türk milleti barış, huzur ve sükunet bulsun. Yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın. Bizim sonumuz da varsın dar ağacı olsun.
Komisyon heyetinin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir.' Terörsüz Türkiye' hedefinin en ciddi muhataplarından biri İmralı'dır.
