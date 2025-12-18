https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/gain-sorusturmasinda-3-supheli-hakkinda-tutuklama-talebi-1101941238.html

GAİN soruşturmasında 3 şüpheli hakkında tutuklama talebi

GAİN soruşturmasında 3 şüpheli hakkında tutuklama talebi

GAİN Medya'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın tutuklanmaları talebiyle sulh ceza... 18.12.2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca GAİN Medya AŞ'ye yönelik,başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan, Selahattin Aydın ve sunucu Okan Karacan'ın savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.Şüpheliler Kaya, Gülcan ve Aydın tutuklanmaları, Karacan ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma yürütüldüğü bildirilmişti.Başsavcılığın açıklamasına göre elde edilen deliller doğrultusunda şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın'ın yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konulduğu duyurulmuştu.7 şirkete kayyum atanmıştıŞüphelilerin gözaltına alındığı belirtilen başsavcılığın açıklamada, operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen karar doğrultusunda GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye TMSF'nin kayyum atanmasına karar verildiği bildirilmişti.

