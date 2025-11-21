https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/yasa-disi-bahis-operasyonu-4u-hakem-32-kisi-tutuklandi-1101197012.html
Yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı
Yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı
Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 40 şüpheliyle ilgili yargı süreci...
Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta 18 Kasım’da yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4’ü hakem 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan 40 zanlının jandarmadaki işlemleri bugün sona erdi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, 4’ü hakem 32 şüpheli için tutuklama kararı verirken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 40 şüpheliyle ilgili yargı süreci tamamlandı. Aralarında hakemlerin de bulunduğu şüphelilerden 32’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta 18 Kasım’da yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4’ü hakem 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan 40 zanlının jandarmadaki işlemleri bugün sona erdi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Mahkeme, 4’ü hakem 32 şüpheli için tutuklama kararı verirken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.