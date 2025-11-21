https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/yasa-disi-bahis-operasyonu-4u-hakem-32-kisi-tutuklandi-1101197012.html

Yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 40 şüpheliyle ilgili yargı süreci... 21.11.2025, Sputnik Türkiye

Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta 18 Kasım’da yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4’ü hakem 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan 40 zanlının jandarmadaki işlemleri bugün sona erdi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, 4’ü hakem 32 şüpheli için tutuklama kararı verirken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

