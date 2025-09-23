https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/ankara-buyuksehir-belediyesine-konser-sorusturmasi-mansur-yavastan-ilk-aciklama-1099590676.html

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser soruşturması: Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser soruşturması: Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB’nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin başlattığı soruşturmada 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltıların... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-23T10:52+0300

2025-09-23T10:52+0300

2025-09-23T10:56+0300

türki̇ye

mansur yavaş

ankara büyükşehir belediyesi

i̇smail saymaz

ankara

cumhuriyet başsavcılığı

abb

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094894354_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_f236e546a9c0f197d63968679ea11d1b.jpg

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının kamu zararına yol açtığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında belediye ile bağlantılı 13 kişi gözaltına alındı.Mansur Yavaş’tan ilk açıklamaGözaltıların ardından gözlerin çevrildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gazeteci İsmail Saymaz’a konuştu. Yavaş, kendilerinin teftiş yaptığını ancak anormal bir durum bulunmadığı söyledi. Saymaz, ABB Başkanı'nın ifadelerini şöyle aktardı:"Ankara'ya niye operasyon yapılmadığını sora sora operasyon yaptırdılar. Hepsi burada çalışan memurdur. Tamamı da 1 kişi hariç eski dönemden kalma. Hepsi gidip ifade verecek, bilirkişi de inceleyecek. Kamu zararı var mı yok mu bakılacak. Ben kamuoyuna intikal eden tüm hadiselerle ilgili teftiş başlatırım. Bu konserlerle ilgili yaptığımız teftişlerde hiçbir şey çıkmadı. Kendimiz de teftiş yaptık anormal bir şey bulamadık. Bir kamu zararı söz konusu değil.Ben ayrıca bununla ilgili bir basın toplantısı yapacağım. Herkesin merak ettiği soruya da yanıt vereceğim. 97 dosya sundum ben bunların akıbeti ne oldu? Nasıl takipsizlik kararı verildi? Herkese açıklayacağım. Böyle bir operasyonu bekliyordum zaten."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/ankara-buyuksehir-belediyesine-konser-sorusturmasi-13-gozalti-1099588256.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mansur yavaş, ankara büyükşehir belediyesi, i̇smail saymaz, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, abb