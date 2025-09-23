Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/ankara-buyuksehir-belediyesine-konser-sorusturmasi-mansur-yavastan-ilk-aciklama-1099590676.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser soruşturması: Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser soruşturması: Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB’nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin başlattığı soruşturmada 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltıların... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T10:52+0300
2025-09-23T10:56+0300
türki̇ye
mansur yavaş
ankara büyükşehir belediyesi
i̇smail saymaz
ankara
cumhuriyet başsavcılığı
abb
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094894354_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_f236e546a9c0f197d63968679ea11d1b.jpg
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının kamu zararına yol açtığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında belediye ile bağlantılı 13 kişi gözaltına alındı.Mansur Yavaş’tan ilk açıklamaGözaltıların ardından gözlerin çevrildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gazeteci İsmail Saymaz’a konuştu. Yavaş, kendilerinin teftiş yaptığını ancak anormal bir durum bulunmadığı söyledi. Saymaz, ABB Başkanı'nın ifadelerini şöyle aktardı:"Ankara'ya niye operasyon yapılmadığını sora sora operasyon yaptırdılar. Hepsi burada çalışan memurdur. Tamamı da 1 kişi hariç eski dönemden kalma. Hepsi gidip ifade verecek, bilirkişi de inceleyecek. Kamu zararı var mı yok mu bakılacak. Ben kamuoyuna intikal eden tüm hadiselerle ilgili teftiş başlatırım. Bu konserlerle ilgili yaptığımız teftişlerde hiçbir şey çıkmadı. Kendimiz de teftiş yaptık anormal bir şey bulamadık. Bir kamu zararı söz konusu değil.Ben ayrıca bununla ilgili bir basın toplantısı yapacağım. Herkesin merak ettiği soruya da yanıt vereceğim. 97 dosya sundum ben bunların akıbeti ne oldu? Nasıl takipsizlik kararı verildi? Herkese açıklayacağım. Böyle bir operasyonu bekliyordum zaten."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/ankara-buyuksehir-belediyesine-konser-sorusturmasi-13-gozalti-1099588256.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094894354_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_e62db61a2d77fd58d35a398d00cd96b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mansur yavaş, ankara büyükşehir belediyesi, i̇smail saymaz, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, abb
mansur yavaş, ankara büyükşehir belediyesi, i̇smail saymaz, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, abb

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser soruşturması: Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

10:52 23.09.2025 (güncellendi: 10:56 23.09.2025)
© AA / Ayşenur BulutAnkara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş,
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
© AA / Ayşenur Bulut
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB’nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin başlattığı soruşturmada 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltıların ardından İsmail Saymaz'a ilk kez konuşan Mansur Yavaş, “Kendimiz teftiş yaptık, anormal bir şey bulamadık” dedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının kamu zararına yol açtığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında belediye ile bağlantılı 13 kişi gözaltına alındı.

Mansur Yavaş’tan ilk açıklama

Gözaltıların ardından gözlerin çevrildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gazeteci İsmail Saymaz’a konuştu. Yavaş, kendilerinin teftiş yaptığını ancak anormal bir durum bulunmadığı söyledi. Saymaz, ABB Başkanı'nın ifadelerini şöyle aktardı:
"Ankara'ya niye operasyon yapılmadığını sora sora operasyon yaptırdılar. Hepsi burada çalışan memurdur. Tamamı da 1 kişi hariç eski dönemden kalma. Hepsi gidip ifade verecek, bilirkişi de inceleyecek. Kamu zararı var mı yok mu bakılacak. Ben kamuoyuna intikal eden tüm hadiselerle ilgili teftiş başlatırım. Bu konserlerle ilgili yaptığımız teftişlerde hiçbir şey çıkmadı. Kendimiz de teftiş yaptık anormal bir şey bulamadık. Bir kamu zararı söz konusu değil.
Ben ayrıca bununla ilgili bir basın toplantısı yapacağım. Herkesin merak ettiği soruya da yanıt vereceğim. 97 dosya sundum ben bunların akıbeti ne oldu? Nasıl takipsizlik kararı verildi? Herkese açıklayacağım. Böyle bir operasyonu bekliyordum zaten."
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
TÜRKİYE
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne '154 milyonluk' konser soruşturması: 13 gözaltı
08:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала