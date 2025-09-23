https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/ankara-buyuksehir-belediyesine-konser-sorusturmasi-mansur-yavastan-ilk-aciklama-1099590676.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser soruşturması: Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının kamu zararına yol açtığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında belediye ile bağlantılı 13 kişi gözaltına alındı.Mansur Yavaş’tan ilk açıklamaGözaltıların ardından gözlerin çevrildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gazeteci İsmail Saymaz’a konuştu. Yavaş, kendilerinin teftiş yaptığını ancak anormal bir durum bulunmadığı söyledi. Saymaz, ABB Başkanı'nın ifadelerini şöyle aktardı:"Ankara'ya niye operasyon yapılmadığını sora sora operasyon yaptırdılar. Hepsi burada çalışan memurdur. Tamamı da 1 kişi hariç eski dönemden kalma. Hepsi gidip ifade verecek, bilirkişi de inceleyecek. Kamu zararı var mı yok mu bakılacak. Ben kamuoyuna intikal eden tüm hadiselerle ilgili teftiş başlatırım. Bu konserlerle ilgili yaptığımız teftişlerde hiçbir şey çıkmadı. Kendimiz de teftiş yaptık anormal bir şey bulamadık. Bir kamu zararı söz konusu değil.Ben ayrıca bununla ilgili bir basın toplantısı yapacağım. Herkesin merak ettiği soruya da yanıt vereceğim. 97 dosya sundum ben bunların akıbeti ne oldu? Nasıl takipsizlik kararı verildi? Herkese açıklayacağım. Böyle bir operasyonu bekliyordum zaten."
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser soruşturması: Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
10:52 23.09.2025 (güncellendi: 10:56 23.09.2025)
