Eski Habertürk spikeri ‘taciz edildim’ diyerek anlattı: Mehmet Akif Ersoy ‘LED'in önüne geç, bacaklarını göreyim’

07:52 11.12.2025 (güncellendi: 08:14 11.12.2025)
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklandı. Öte yandan eski Habertürk spikeri Nur Köşker, Ersoy ile ilgili açıklama yaparak kendisini taciz ettiğini ifade etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmelerinin ardından tutuklandı.
Savcılığın yönelttiği suçlamalar arasında;
'Kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkan sağladıkları',
'Eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri',
'İkiden fazla kişiyle birlikte cinsel ilişki yaşadıkları'
'Çevresindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak ilerleyen süreçte kendilerine ve çevrelerine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladıkları' yer aldı.
Eski Habertürk spikeri Nur Köşker ise Ersoy tarafından tacize uğradığını belirterek şu açıklamayı yaptı:
“Sabah bülteninde LED'in önüne geç. Bacaklarını göreyim. Masanın arkasına saklamışlar' bilmem neler.
Böyle bir genel yayın yönetmeni olabilir mi ya? En son işte o asıl bomba kısmı. Beni 'Oturur masada haber yazarsın' diyerek ekrandan almakla tehdit etmişti. Burayla ilgili bir delilim yok. Bunu söyleyeceğini bilsem kesinlikle o odaya ses kaydı alarak girerdim. Sonrasında ben de 'Anladım ben seni. Şöyle çözelim. Ben istifa edeyim gideyim' dedim ve çıktım öyle."