https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/yargitayin-bozma-karari-verdigi-hrant-dink-cinayeti-davasinda-karar-aciklandi-9-saniga-muebbet-1093476935.html

Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Hrant Dink cinayeti davasında karar açıklandı: 9 sanığa müebbet hapis cezası verildi

Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Hrant Dink cinayeti davasında karar açıklandı: 9 sanığa müebbet hapis cezası verildi

Sputnik Türkiye

Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Hrant Dink cinayeti davasında mahkeme, 9 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve ayrıca 3 sanığın ise hükmen... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T20:27+0300

2025-02-07T20:27+0300

2025-02-07T20:59+0300

türkiye

mehmet ayhan

okan şimşek

gazi günay

yargıtay

agos gazetesi

fetö

fethullah gülen

zekeriya öz

hrant dink

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ lideri Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 78 sanıktan, Yargıtay'ın haklarında bozma kararı verdiği 15'inin yeniden yargılandığı davada 8 sanık, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ayrı ayrı müebbet hapse çarptırıldı.Savunmasını yapan tutuklu sanık Demirkale, hiçbir örgütle ilişkisi olmadığını, söz konusu davanın kumpas davası olduğunu iddia etti.Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Bekir Yokuş, Gazi Günay, Okan Şimşek, Ali Öz, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya, Osman Gülbel ve Hasan Durmuşoğlu'nu, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.Sanıklar Muharrem Demirkale, Yavuz Karakaya hakkında aynı suçtan açılan davanın reddine hükmeden heyet, sanık Demirkale'yi üzerine atılı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.Heyet, sanık Yavuz Karakaya'yı ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 12 yıl 6 ay, sanık Bekir Yokuş'u da aynı suçtan 10 yıl hapisle cezalandırdı.Sanık Veysal Şahin'e 'ihmali davranışla adam öldürmek' suçundan 15 yıl hapis cezası veren heyet, bu sanığın üzerine atılı 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından beraatine hükmetti.3 sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildiMahkeme heyeti, sanıklar Okan Şimşek, Gazi Günay ve Onur Karakaya'nın üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verirken, sanık Gazi Günay'ı ayrıca 'tasarlayarak kasten öldürme', sanıklar Ali Öz ve Okan Şimşek'i ise 'kasten öldürme' suçundan 25'er yıl hapisle cezalandırdı.Sanıklar Mehmet Ayhan, Onur Karakaya ve Hasan Durmuşoğlu'nu 'kasten öldürme' suçundan 12'şer yıl 6'şar ay hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, sanık Osman Gülbel'in de aynı suçtan 16 yıl 8 ay hapse çarptırılmasına hükmetti.Heyet, sanıklar Volkan Şahin, Şükrü Yıldız, Mehmet Ali Özkılınç'ın üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verirken, firari sanık Faruk Sarı'nın ise dosyasının ayrılmasına hükmedildi.Tutuklu 5 sanığın bu hallerinin devamını kararlaştıran heyet, sanıklar Onur Karakaya, Bekir Yokuş ve Mehmet Ayhan'ın ise hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/yargitayin-bozma-karari-verdigi-hrant-dink-cinayeti-davasinda-durusma-ertelendi-1089117361.html

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