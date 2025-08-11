CANLI Çanakkale'de orman yangını: Tahliyeler başladı, havalimanı kapatıldı, 'trafiğe çıkmayın' uyarısı geldi

Çanakkale’nin Kepez beldesinde, Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Güzelyalı ilçesinde tahliyelerin başladığı ormanlık alanda yangın, rüzgar nedeniyle hızla ilerliyor. Havalimanı kapatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde bulunan Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

#SonDakika ❗️ Çanakkale'de havalimanı kapatıldı



Çamlıbel sitesi tahliye ediliyor pic.twitter.com/es9vP3NAM8 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 11, 2025

Yangın ihbarının ardından bölgeye Çanakkale Belediyesi itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve çok sayıda hava aracı gönderildi. Ekipler hem havadan hem karadan yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, bölgede rüzgarın zaman zaman etkisini artırması çalışmaları güçleştiriyor. Yetkililer, vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmaması konusunda uyarıda bulundu.

Çanakkale Merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor. ÇOMÜ Dardanos yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı kampı, Çamlıbel sitesi tahliye edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzel yalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir. Çanakkale Çınarlı yangınına 5 uçak, 5 helikopter ile havadan, 32 arazöz, 14 itfaiye, 5 dozer 455 personel ile karadan müdahale edilmektedir.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor