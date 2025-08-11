Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/canakkalede-yine-orman-yangini-basladi-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1098504884.html
CANLI Çanakkale'de orman yangını: Tahliyeler başladı, havalimanı kapatıldı, 'trafiğe çıkmayın' uyarısı geldi
CANLI Çanakkale'de orman yangını: Tahliyeler başladı, havalimanı kapatıldı, 'trafiğe çıkmayın' uyarısı geldi
Çanakkale’nin Kepez beldesinde, Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Güzelyalı ilçesinde tahliyelerin... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-11T14:56+0300
2025-08-11T15:59+0300
CANLI Çanakkale'de orman yangını: Tahliyeler başladı, havalimanı kapatıldı, 'trafiğe çıkmayın' uyarısı geldi

14:56 11.08.2025 (güncellendi: 15:59 11.08.2025)
Abone ol
Çanakkale’nin Kepez beldesinde, Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Güzelyalı ilçesinde tahliyelerin başladığı ormanlık alanda yangın, rüzgar nedeniyle hızla ilerliyor. Havalimanı kapatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde bulunan Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ekipler kısa sürede bölgeye sevk edildi

Yangın ihbarının ardından bölgeye Çanakkale Belediyesi itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve çok sayıda hava aracı gönderildi. Ekipler hem havadan hem karadan yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Alevlerle mücadele devam ediyor

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, bölgede rüzgarın zaman zaman etkisini artırması çalışmaları güçleştiriyor. Yetkililer, vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmaması konusunda uyarıda bulundu.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman'dan kritik uyarı: Trafiğe çıkmayın

Çanakkale Merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor. ÇOMÜ Dardanos yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı kampı, Çamlıbel sitesi tahliye edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzel yalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir.

Çanakkale Çınarlı yangınına 5 uçak, 5 helikopter ile havadan, 32 arazöz, 14 itfaiye, 5 dozer 455 personel ile karadan müdahale edilmektedir.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin koordineli şekilde müdahalesi devam ediyor.
16:08 11.08.2025
14 kişi dumandan etkilendi: Çanakkale-Ezine Devlet Yolu, yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı
Çanakkale Valisi Toraman:
Çanakkale-Ezine Devlet Yolu, 10 - 31. km'leri arasında meydana gelen yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Yangına müdahale kapasitemiz artıyor; 7 uçak, 6 helikopter ile havadan, 45 arazöz, 20 itfaiye, 7 dozer ile karadan müdahale ediliyor. Riskli bölgeler karadan ve denizden tahliye edildi. Dumandan etkilenen 14 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale ediliyor. Hayati tehlikeleri yoktur.
16:04 11.08.2025
Yangın hızla yayılıyor
Urla'da fırtına, palmiye ağaçları, rüzgar - Sputnik Türkiye
© İHA / CENK ÖZEN
Bugün ve yarın sarı kodlu uyarı alan Çanakkale'de rüzgarın 80 km'ye ulaşması bekleniyor.
15:54 11.08.2025
Çanakkale'de havalimanı kapatıldı
Çanakkale Havalimanı pisti, devlet hava araçları, ambulans uçaklar ile arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç, 11 Ağustos saat 19.30’a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldı.
