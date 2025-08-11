CANLI Çanakkale'de orman yangını: Tahliyeler başladı, havalimanı kapatıldı, 'trafiğe çıkmayın' uyarısı geldi

Çanakkale’nin Kepez beldesinde, Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Güzelyalı ilçesinde tahliyelerin başladığı ormanlık alanda yangın, rüzgar nedeniyle hızla ilerliyor. Havalimanı kapatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde bulunan Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın ihbarının ardından bölgeye Çanakkale Belediyesi itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve çok sayıda hava aracı gönderildi. Ekipler hem havadan hem karadan yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.
Alevlerle mücadele devam ediyor
Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, bölgede rüzgarın zaman zaman etkisini artırması çalışmaları güçleştiriyor. Yetkililer, vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmaması konusunda uyarıda bulundu.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman'dan kritik uyarı: Trafiğe çıkmayın
Çanakkale Merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor. ÇOMÜ Dardanos yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı kampı, Çamlıbel sitesi tahliye edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzel yalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir.
Çanakkale Çınarlı yangınına 5 uçak, 5 helikopter ile havadan, 32 arazöz, 14 itfaiye, 5 dozer 455 personel ile karadan müdahale edilmektedir.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin koordineli şekilde müdahalesi devam ediyor.
14 kişi dumandan etkilendi: Çanakkale-Ezine Devlet Yolu, yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı
Çanakkale Valisi Toraman:
Çanakkale-Ezine Devlet Yolu, 10 - 31. km'leri arasında meydana gelen yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Yangına müdahale kapasitemiz artıyor; 7 uçak, 6 helikopter ile havadan, 45 arazöz, 20 itfaiye, 7 dozer ile karadan müdahale ediliyor. Riskli bölgeler karadan ve denizden tahliye edildi. Dumandan etkilenen 14 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale ediliyor. Hayati tehlikeleri yoktur.