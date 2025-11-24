https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/is-insani-cihan-eksioglu-hakkinda-tahliye-karari-1101248683.html
İş insanı Cihan Ekşioğlu hakkında tahliye kararı
İş insanı Cihan Ekşioğlu hakkında tahliye kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturmasında tutuklu bulunan iş insanı Cihan Ekşioğlu, çıkarıldığı mahkemece tahliye...
İş insanı Cihan Ekşioğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'kara para aklama' soruşturmasında tutuklanmıştı.Soruşturma kapsamında bir süredir cezaevinde bulunan Ekşioğlu’nun, savcılık ve mahkeme sürecindeki değerlendirmelerin ardından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.Dosyadaki soruşturma işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.
İş insanı Cihan Ekşioğlu hakkında tahliye kararı
18:14 24.11.2025 (güncellendi: 18:49 24.11.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturmasında tutuklu bulunan iş insanı Cihan Ekşioğlu, çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi.
