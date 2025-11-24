https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/is-insani-cihan-eksioglu-hakkinda-tahliye-karari-1101248683.html

İş insanı Cihan Ekşioğlu hakkında tahliye kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturmasında tutuklu bulunan iş insanı Cihan Ekşioğlu, çıkarıldığı mahkemece tahliye... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

İş insanı Cihan Ekşioğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'kara para aklama' soruşturmasında tutuklanmıştı.Soruşturma kapsamında bir süredir cezaevinde bulunan Ekşioğlu’nun, savcılık ve mahkeme sürecindeki değerlendirmelerin ardından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.Dosyadaki soruşturma işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

