İstanbul'da kara para aklama soruşturması: Sezgin Baran Korkmaz dahil 7 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul'da kara para aklama soruşturması: Sezgin Baran Korkmaz dahil 7 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul'da kara para aklama soruşturması: Sezgin Baran Korkmaz dahil 7 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kara para aklama, tefecilik ve örgüt kurma suçlarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında aralarında Sezgin Baran... 16.10.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında geniş çaplı bir soruşturma başlattı.Soruşturma çerçevesinde, aralarında Sezgin Baran Korkmaz’ın da bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.5 şüpheli gözaltındaYürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen şüphelilerden Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Sezgin Baran Korkmaz kimdir?SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, geçmiş yıllarda da kara para aklama soruşturması kapsamında aranmış ve Avusturya'da tutuklanmıştı.Korkmaz, sonrasında ABD'ye iade edilmişti. ABD'deki dava süreci ise devam ediyor.
10:46 16.10.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kara para aklama, tefecilik ve örgüt kurma suçlarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında aralarında Sezgin Baran Korkmaz’ın da bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 5’i yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Soruşturma çerçevesinde, aralarında Sezgin Baran Korkmaz’ın da bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

5 şüpheli gözaltında

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen şüphelilerden Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, geçmiş yıllarda da kara para aklama soruşturması kapsamında aranmış ve Avusturya'da tutuklanmıştı.
Korkmaz, sonrasında ABD'ye iade edilmişti. ABD'deki dava süreci ise devam ediyor.
