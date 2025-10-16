https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/istanbulda-kara-para-aklama-sorusturmasi-sezgin-baran-korkmaz-dahil-7-kisi-hakkinda-gozalti-karari-1100228540.html
İstanbul'da kara para aklama soruşturması: Sezgin Baran Korkmaz dahil 7 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul'da kara para aklama soruşturması: Sezgin Baran Korkmaz dahil 7 kişi hakkında gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kara para aklama, tefecilik ve örgüt kurma suçlarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında aralarında Sezgin Baran... 16.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-16T10:46+0300
2025-10-16T10:46+0300
2025-10-16T10:46+0300
türki̇ye
sezgin baran korkmaz
operasyon
abd
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/17/1044798982_41:0:1045:565_1920x0_80_0_0_b45efb855f81966dda8dccf88326e909.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında geniş çaplı bir soruşturma başlattı.Soruşturma çerçevesinde, aralarında Sezgin Baran Korkmaz’ın da bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.5 şüpheli gözaltındaYürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen şüphelilerden Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Sezgin Baran Korkmaz kimdir?SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, geçmiş yıllarda da kara para aklama soruşturması kapsamında aranmış ve Avusturya'da tutuklanmıştı.Korkmaz, sonrasında ABD'ye iade edilmişti. ABD'deki dava süreci ise devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/sigaraya-yeni-zam-fiyatlar-degisti-en-ucuz-ve-pahali-sigara-ne-kadar-oldu-1100225762.html
türki̇ye
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/17/1044798982_292:0:1045:565_1920x0_80_0_0_4482e91ae03e97ca46b8c8236952a61f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sezgin baran korkmaz, operasyon, abd, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
sezgin baran korkmaz, operasyon, abd, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
İstanbul'da kara para aklama soruşturması: Sezgin Baran Korkmaz dahil 7 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kara para aklama, tefecilik ve örgüt kurma suçlarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında aralarında Sezgin Baran Korkmaz’ın da bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 5’i yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Soruşturma çerçevesinde, aralarında Sezgin Baran Korkmaz’ın da bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen şüphelilerden Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Sezgin Baran Korkmaz kimdir?
SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, geçmiş yıllarda da kara para aklama soruşturması kapsamında aranmış ve Avusturya'da tutuklanmıştı.
Korkmaz, sonrasında ABD'ye iade edilmişti. ABD'deki dava süreci ise devam ediyor.