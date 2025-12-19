https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/gazeteci-levent-gultekin-serbest-birakildi-1101967132.html
Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı
Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı
Gözaltına alınan gazeteci yazar Levent Gültekin, ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. 19.12.2025
Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı
13:44 19.12.2025 (güncellendi: 14:07 19.12.2025)
Gözaltına alınan gazeteci yazar Levent Gültekin, ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.
'Levent Gültekin Yorumluyor' isimli programında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçundan gözaltına alınan gazeteci yazar Levent Gültekin serbest bırakıldı.
Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçundan alındı
Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre gazeteci Levent Gültekin, 17 Aralık tarihinde YouTube'da yayınlanan “Levent Gültekin Yorumluyor” adlı programında söylediği sözler nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçundan dün gece saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Gültekin’in burada ifadesi alındı.
Herhangi bir suç unsuru görmedim diyerek savunma yapmadı
Levent Gültekin ifadesinde, videoyu kendi ikametinde 17 Aralık 2025 tarihinde akşam saatlerinde çektiğini söyleyerek, “Video içeriğinin tamamını hatırlıyorum ancak ben dosyada çözümleme metninde herhangi bir suç unsuru görmedim, hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok, video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu, adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok o yüzden herhangi bir savunma yapacak durumum yok, suç unsuru olarak kabul edilen kısımların tespiti yapılmadığı için savunma yapabilecek durumda değilim” ifadelerini kullandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Gültekin, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Gültekin serbest bırakıldı.