Marmara’daki artçı depremler sonrası duvarlardan ses geldi: İstanbul'da 3 katlı bina tahliye edildi

İstanbul Sultanbeyli’deki 3 katlı bir bina, artçı depremler sonrası yaşanan sarsıntılar ve duvarlardan gelen sesler nedeniyle çökme riski taşıdığı gerekçesiyle... 25.08.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi Fatih Mahallesi Çetin Sokak’ta bulunan 3 katlı bina, çökme riski bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Binada oturan vatandaşlar, Marmara Bölgesi’nde meydana gelen artçı depremler sonrası yapının sallandığını ve duvarlardan sesler geldiğini yetkililere bildirdi.Polis ve itfaiye ekipleri sevk edildiİhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Görevliler, binada yaşayanları tahliye ederek güvenli alana yönlendirdi.Sokak trafiğe kapatıldıPolis ekipleri, olası bir riskin önüne geçmek amacıyla binanın bulunduğu sokağı hem araç hem de yaya trafiğine kapattı.Ekipler, çevrede ve binada detaylı inceleme yaptı. Mağduriyet yaşanmaması için güvenlik tedbirleri artırıldı. Binanın kullanılabilir durumda olup olmayacağına ise teknik incelemelerin ardından karar verilecek.

