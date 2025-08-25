https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/marmaradaki-artci-depremler-sonrasi-duvarlardan-ses-geldi-3-katli-bina-tahliye-edildi-1098818853.html
2025-08-25T14:57+0300
2025-08-25T14:57+0300
2025-08-25T14:59+0300
türki̇ye
i̇stanbul
tahliye
bina
türki̇ye
i̇stanbul
Marmara’daki artçı depremler sonrası duvarlardan ses geldi: İstanbul'da 3 katlı bina tahliye edildi
14:57 25.08.2025 (güncellendi: 14:59 25.08.2025)
İstanbul Sultanbeyli’deki 3 katlı bir bina, artçı depremler sonrası yaşanan sarsıntılar ve duvarlardan gelen sesler nedeniyle çökme riski taşıdığı gerekçesiyle boşaltıldı. Polis ve itfaiye ekipleri binayı tahliye ederken, sokak trafiğe kapatıldı.
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi Fatih Mahallesi Çetin Sokak’ta bulunan 3 katlı bina, çökme riski bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Binada oturan vatandaşlar, Marmara Bölgesi’nde meydana gelen artçı depremler sonrası yapının sallandığını ve duvarlardan sesler geldiğini yetkililere bildirdi.
Polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Görevliler, binada yaşayanları tahliye ederek güvenli alana yönlendirdi.
Polis ekipleri, olası bir riskin önüne geçmek amacıyla binanın bulunduğu sokağı hem araç hem de yaya trafiğine kapattı.
Ekipler, çevrede ve binada detaylı inceleme yaptı. Mağduriyet yaşanmaması için güvenlik tedbirleri artırıldı.
Binanın kullanılabilir durumda olup olmayacağına ise teknik incelemelerin ardından karar verilecek.