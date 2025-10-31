https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/tff-baskani-haciosmanoglu-yaklasik-3-bin-700-lisansli-sporcu-bahis-oynadi-1100655328.html
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Yaklaşık 3 bin 700 lisanslı sporcu bahis oynadı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.Hacıosmanoğlu, yalnızca hakemlerle sınırlı olmayan daha kapsamlı bir tabloya işaret ederek, “Yaklaşık 3 bin 700 lisanlı sporcu bahis oynadı” ifadelerini kullandı.Futbolda bahis skandalının genişlediğine işaret eden TFF Başkanı, disiplin süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
2025
21:16 31.10.2025 (güncellendi: 21:34 31.10.2025)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, son dönemde ortaya atılan '152 hakemin bahis oynadığı' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Hacıosmanoğlu, yalnızca hakemlerle sınırlı olmayan daha kapsamlı bir tabloya işaret ederek, “Yaklaşık 3 bin 700 lisanlı sporcu bahis oynadı” ifadelerini kullandı.
Futbolda bahis skandalının genişlediğine işaret eden TFF Başkanı, disiplin süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.