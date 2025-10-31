https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/tff-baskani-haciosmanoglu-yaklasik-3-bin-700-lisansli-sporcu-bahis-oynadi-1100655328.html

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Yaklaşık 3 bin 700 lisanslı sporcu bahis oynadı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Yaklaşık 3 bin 700 lisanslı sporcu bahis oynadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, son dönemde ortaya atılan '152 hakemin bahis oynadığı' iddialarıyla ilgili dikkat çeken... 31.10.2025

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.Hacıosmanoğlu, yalnızca hakemlerle sınırlı olmayan daha kapsamlı bir tabloya işaret ederek, “Yaklaşık 3 bin 700 lisanlı sporcu bahis oynadı” ifadelerini kullandı.Futbolda bahis skandalının genişlediğine işaret eden TFF Başkanı, disiplin süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

