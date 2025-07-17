https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/fatih-altayli-hakkinda-iddianame-duzenlendi-istenen-ceza-belli-oldu-1097955915.html
Fatih Altaylı hakkında iddianame düzenlendi: İstenen ceza belli oldu
Fatih Altaylı hakkında iddianame düzenlendi: İstenen ceza belli oldu
Sputnik Türkiye
Tutuklu bulunan Gazeteci Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanına tehdit" suçundan iddianame düzenlendi. 5 yıldan az olmamak şartıyla hapsi istendi. 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T13:07+0300
2025-07-17T13:07+0300
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Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı bir yayın nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Altaylı hakkında “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, Altaylı hakkında 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası talep edildi.Fatih Altaylı kimdir?Fatih Altaylı, 20 Eylül 1962’de Van’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Çavuşoğlu Koleji'nde başlayan Altaylı, ardından Galatasaray Lisesi’ne geçti. Üniversite eğitimine Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nde başladı ancak tamamlamadan ayrıldı. Basın Yayın Yüksekokulu’na devam etti fakat bu okuldan da diploma almadan ayrıldı.Mesleki kariyerine 1982 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde spor muhabiri olarak adım atan Altaylı, burada 4 yıl çalıştıktan sonra Güneş Gazetesi’ne geçti. Güneş'te yükselerek Gelişim Yayınları’nda yazı işleri müdürlüğüne kadar ilerledi. Güneş Gazetesi'nin kapanmasıyla 1992’de kısa süreli işsizlik yaşadı.Best FM’in kurucusu olduGazeteciliğe ara vermeyen Altaylı, 1993 yılında Best FM’in kuruculuğunu üstlenerek özel radyoculuk alanında öncülerden biri oldu. Bu hamlesi, Türkiye’de özel medya yayıncılığı açısından dönüm noktalarından biri olarak kabul edildi.Teke Tek ile ekran klasiği yarattı1995’te Kanal D ile anlaşan Altaylı, bugün bile bilinen “Teke Tek” programını burada başlattı. Aynı yıl Hürriyet Gazetesi’nde köşe yazarı olarak görev aldı, ardından kısa sürede Show TV’ye geçti. 1996’da yeniden Kanal D’ye döndü ve Doğan Medya Grubu bünyesinde çeşitli projelere imza attı.2005’te Doğan Medya’dan ayrılan Altaylı, ATV’de kısa bir süre yayın yaptıktan sonra 2009’da Habertürk’e geçti. Burada da uzun süre “Teke Tek” programını sundu. Ancak, 16 Mayıs 2023’te Habertürk ile yolları ayrıldı.Altaylı, kendi adını taşıyan YouTube kanalında siyasi analiz, yorum ve röportajlarla içerik üretmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/grand-kartal-otel-yangini-davasinda-dikkat-ceken-ifade-keskelerim-cok-fazla-tahliyemi-istemiyorum-1097949502.html
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fatih altaylı, ceza, galatasaray lisesi, cumhuriyet gazetesi, best fm
fatih altaylı, ceza, galatasaray lisesi, cumhuriyet gazetesi, best fm
Fatih Altaylı hakkında iddianame düzenlendi: İstenen ceza belli oldu
13:07 17.07.2025 (güncellendi: 13:17 17.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Tutuklu bulunan Gazeteci Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanına tehdit" suçundan iddianame düzenlendi. 5 yıldan az olmamak şartıyla hapsi istendi.
Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı bir yayın nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Altaylı hakkında “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, Altaylı hakkında 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası talep edildi.
Fatih Altaylı, 20 Eylül 1962’de Van’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Çavuşoğlu Koleji'nde başlayan Altaylı, ardından Galatasaray Lisesi’ne geçti. Üniversite eğitimine Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nde başladı ancak tamamlamadan ayrıldı. Basın Yayın Yüksekokulu’na devam etti fakat bu okuldan da diploma almadan ayrıldı.
Mesleki kariyerine 1982 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde spor muhabiri olarak adım atan Altaylı, burada 4 yıl çalıştıktan sonra Güneş Gazetesi’ne geçti. Güneş'te yükselerek Gelişim Yayınları’nda yazı işleri müdürlüğüne kadar ilerledi. Güneş Gazetesi'nin kapanmasıyla 1992’de kısa süreli işsizlik yaşadı.
Gazeteciliğe ara vermeyen Altaylı, 1993 yılında Best FM’in kuruculuğunu üstlenerek özel radyoculuk alanında öncülerden biri oldu. Bu hamlesi, Türkiye’de özel medya yayıncılığı açısından dönüm noktalarından biri olarak kabul edildi.
Teke Tek ile ekran klasiği yarattı
1995’te Kanal D ile anlaşan Altaylı, bugün bile bilinen “Teke Tek” programını burada başlattı. Aynı yıl Hürriyet Gazetesi’nde köşe yazarı olarak görev aldı, ardından kısa sürede Show TV’ye geçti. 1996’da yeniden Kanal D’ye döndü ve Doğan Medya Grubu bünyesinde çeşitli projelere imza attı.
2005’te Doğan Medya’dan ayrılan Altaylı, ATV’de kısa bir süre yayın yaptıktan sonra 2009’da Habertürk’e geçti. Burada da uzun süre “Teke Tek” programını sundu. Ancak, 16 Mayıs 2023’te Habertürk ile yolları ayrıldı.
Altaylı, kendi adını taşıyan YouTube kanalında siyasi analiz, yorum ve röportajlarla içerik üretmeye devam ediyor.