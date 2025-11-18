https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/beyoglunda-bir-kafede-kahve-icen-genc-kadin-zehirlendi-kahvesini-deterjanla-yaptiklari-ortaya-cikti-1101094527.html

Beyoğlu'nda bir kafede skandal: Kahvesini deterjanla yaptıkları genç kadın yaşam mücadelesi veriyor

Beyoğlu'nda bir kafede kahve içen 26 yaşındaki bir kadın zehirlendi. Genç kadının kanında yüksek miktarda kimyasal madde tespit edilirken, kahvenin... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

türki̇ye

zehirlenme

kimyasal

kostik madde

yoğun bakım

İstanbul Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde genç bir kadının kafede kahve içtikten sonra fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı. Genç kadının kanında 'kostik' denilen bir kimyasal madde tespit edilirken, genç kadının içtiği kahvenin yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanı ile yapıldığı ortaya çıktı. Kahve içti fenalaştıCHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıkan olayda, 26 yaşındaki A.Ö.T. isimli kadın öğle arasında bir kafede kahve içti. Bir süre sonra fenalaşan kadın ilk olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. İddialara göre burada 'endoskopi imkanı olmadığı' gerekçesiyle saatlerce bekletildikten sonra Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kendi imkanlarıyla hastaneye gidebildiÖztürkmen'in paylaşımına göre, genç kadına ambulans verilmediği için Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla gitti. Burada yoğun bakıma alınan genç kadın kanında yüksek miktarda 'kostik' maddeye rastlanıldı. Genç kadının entübe edildiği belirtilirken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi. Kahveyi deterjanla yaptıkları ortaya çıktıKonuyla ilgili başlatılan soruşturmada baba E.Ö. kızlarının işlettiği kafede bulunan şişelere deterjanı koyduğu, mağdur şahsın içtiği kahvenin yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanı ile yapıldığı ortaya çıktı Kahveyi yapan şahsın M.A.(50) olduğu tespit edildi, işletme sahibi olduğu tespit edilen G.S.Ö.(26) ve S.N.Ö.(28) isimli şahıslar yakalandı, işletme mühürlendi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.Kostik nedir?Genç kadının kanında tespit edilen kostik madde, kimyasal bir yapı olmasına rağmen pek çok temizlik ürününde kullanılıyor. Çok güçlü bir çözücü olarak bilinen kostik, sabun, deterjan ve gider açıcıların ana malzemesi. Kostik piyasada daha çok banyo, lavabo ve mutfak gideri açıcısı olarak kullanılıyor. Kostik güçlü bir dezenfektan özelliği taşıdığı için kanalizasyonların arındırılmasında ve tıkalı gider borularının temizlenmesinde önemli bir rol oynar.

türki̇ye

SON HABERLER

zehirlenme, kimyasal, kostik madde, yoğun bakım