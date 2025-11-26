Türkiye
Gümüşhane Üniversitesi’nde hareketli anlar: Bir personel rehin alındı, polisin ikna çabaları sürüyor
Gümüşhane Üniversitesi’nde hareketli anlar: Bir personel rehin alındı, polisin ikna çabaları sürüyor
Gümüşhane Üniversitesi'nde çalışan bir personel, silahla başka bir personeli rehin aldı. Polisin şahsı ikna çabaları devam ediyor. 26.11.2025, Sputnik Türkiye
Gümüşhane Üniversitesi’nin Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki merkez kampüsünde bugün öğle saatlerinde silahlı rehine krizi yaşanıyor. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde görev yapan ve uzman çavuşluktan geçtiği öğrenilen H.T., henüz bilinmeyen bir nedenle aynı fakültede çalışan kadın memur D.B.’yi tabancayla rehin aldı.Kampüs boşaltıldı, bölgeye Özel Harekat sevk edildiİhbar üzerine bölgeye çok sayıda Özel Harekat polisi gönderildi. Kampüs çevresi hızla boşaltılırken, polis fakülte çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Çatılara keskin nişancılar yerleştirilirken, fakültenin giriş ve çıkışları tamamen kontrol altına alındı.İkna çalışmaları sürüyorPolis ekiplerinin, içeride D.B.’yi rehin tutan H.T.’yi ikna etmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Fakülte çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturulurken, öğrencilerin ve akademisyenlerin alana yaklaşmasına izin verilmiyor.
Gümüşhane Üniversitesi’nde hareketli anlar: Bir personel rehin alındı, polisin ikna çabaları sürüyor

12:36 26.11.2025 (güncellendi: 12:52 26.11.2025)
Gümüşhane Üniversitesi'nde çalışan bir personel, silahla başka bir personeli rehin aldı. Polisin şahsı ikna çabaları devam ediyor.
Gümüşhane Üniversitesi’nin Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki merkez kampüsünde bugün öğle saatlerinde silahlı rehine krizi yaşanıyor. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde görev yapan ve uzman çavuşluktan geçtiği öğrenilen H.T., henüz bilinmeyen bir nedenle aynı fakültede çalışan kadın memur D.B.’yi tabancayla rehin aldı.

Kampüs boşaltıldı, bölgeye Özel Harekat sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Özel Harekat polisi gönderildi. Kampüs çevresi hızla boşaltılırken, polis fakülte çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Çatılara keskin nişancılar yerleştirilirken, fakültenin giriş ve çıkışları tamamen kontrol altına alındı.

İkna çalışmaları sürüyor

Polis ekiplerinin, içeride D.B.’yi rehin tutan H.T.’yi ikna etmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Fakülte çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturulurken, öğrencilerin ve akademisyenlerin alana yaklaşmasına izin verilmiyor.
