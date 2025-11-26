https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/gumushane-universitesinde-hareketli-anlar-bir-personel-rehin-alindi-polisin-ikna-cabalari-suruyor-1101305468.html

Gümüşhane Üniversitesi’nde hareketli anlar: Bir personel rehin alındı, polisin ikna çabaları sürüyor

Gümüşhane Üniversitesi’nde hareketli anlar: Bir personel rehin alındı, polisin ikna çabaları sürüyor

Sputnik Türkiye

Gümüşhane Üniversitesi'nde çalışan bir personel, silahla başka bir personeli rehin aldı. Polisin şahsı ikna çabaları devam ediyor. 26.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-26T12:36+0300

2025-11-26T12:36+0300

2025-11-26T12:52+0300

türki̇ye

gümüşhane

üniversite

rehine

gümüşhane üniversitesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101306347_85:0:3726:2048_1920x0_80_0_0_c4fac7eac9dbe97b3f0e80e1733cd819.jpg

Gümüşhane Üniversitesi’nin Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki merkez kampüsünde bugün öğle saatlerinde silahlı rehine krizi yaşanıyor. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde görev yapan ve uzman çavuşluktan geçtiği öğrenilen H.T., henüz bilinmeyen bir nedenle aynı fakültede çalışan kadın memur D.B.’yi tabancayla rehin aldı.Kampüs boşaltıldı, bölgeye Özel Harekat sevk edildiİhbar üzerine bölgeye çok sayıda Özel Harekat polisi gönderildi. Kampüs çevresi hızla boşaltılırken, polis fakülte çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Çatılara keskin nişancılar yerleştirilirken, fakültenin giriş ve çıkışları tamamen kontrol altına alındı.İkna çalışmaları sürüyorPolis ekiplerinin, içeride D.B.’yi rehin tutan H.T.’yi ikna etmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Fakülte çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturulurken, öğrencilerin ve akademisyenlerin alana yaklaşmasına izin verilmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/buyukcekmecedeki-seri-cinayetlerin-katil-zanlisi-yakalandi-1101301402.html

türki̇ye

gümüşhane

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gümüşhane, üniversite, rehine, gümüşhane üniversitesi