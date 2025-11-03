https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/esenyurt-eski-belediye-baskani-ahmet-ozer-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1100696191.html
Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer için istenen ceza belli oldu
Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer için istenen ceza belli oldu
Sputnik Türkiye
Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yargılandığı davada savcı mütaalasını açıkladı. Savcılık Özer için 15 yıla kadar hapis... 03.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-03T11:22+0300
2025-11-03T11:22+0300
2025-11-03T11:43+0300
türki̇ye
esenyurt belediye başkanlığı
ahmet özer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089832346_68:0:1300:693_1920x0_80_0_0_6e07b944759f39e22d780b3330845aa7.jpg
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yargılandığı davada savcı, Özer için 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Özer, kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Dava ertelendiÜçüncü kez hakim karşısına çıkan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında savcı mütaalasını açıkladı. Duruşmada savcılık esasa ilişkin mütalaasında, sanık Ahmet Özer’in ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Dava 23 Ocak 2026'ya erteledi.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı'ndan alınan Ahmet Özer, 14 Temmuz 2025'te 'kent uzlaşısı' soruşturmasında hakkında tahliye kararı verilen Ahmet Özer, 'İhale yolsuzluğu' suçlamasıyla yeniden tutuklanmıştı. Özer hakkında ayrıca, "Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlaması da bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/9-aydir-tutukluydu-ahmet-ozer-icin-tahliye-karari-1097873716.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089832346_225:0:1149:693_1920x0_80_0_0_974fed4741d2cbdb92e5aebd6fe2b7b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
esenyurt belediye başkanlığı, ahmet özer
esenyurt belediye başkanlığı, ahmet özer
Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer için istenen ceza belli oldu
11:22 03.11.2025 (güncellendi: 11:43 03.11.2025)
Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yargılandığı davada savcı mütaalasını açıkladı. Savcılık Özer için 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yargılandığı davada savcı, Özer için 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Özer, kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.
Üçüncü kez hakim karşısına çıkan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında savcı mütaalasını açıkladı. Duruşmada savcılık esasa ilişkin mütalaasında, sanık Ahmet Özer’in ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Dava 23 Ocak 2026'ya erteledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı'ndan alınan Ahmet Özer, 14 Temmuz 2025'te 'kent uzlaşısı' soruşturmasında hakkında tahliye kararı verilen Ahmet Özer, 'İhale yolsuzluğu' suçlamasıyla yeniden tutuklanmıştı.
Özer hakkında ayrıca, "Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlaması da bulunuyor.