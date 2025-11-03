https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/esenyurt-eski-belediye-baskani-ahmet-ozer-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1100696191.html

Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer için istenen ceza belli oldu

Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yargılandığı davada savcı mütaalasını açıkladı. Savcılık Özer için 15 yıla kadar hapis

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yargılandığı davada savcı, Özer için 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Özer, kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Dava ertelendiÜçüncü kez hakim karşısına çıkan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında savcı mütaalasını açıkladı. Duruşmada savcılık esasa ilişkin mütalaasında, sanık Ahmet Özer’in ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Dava 23 Ocak 2026'ya erteledi.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı'ndan alınan Ahmet Özer, 14 Temmuz 2025'te 'kent uzlaşısı' soruşturmasında hakkında tahliye kararı verilen Ahmet Özer, 'İhale yolsuzluğu' suçlamasıyla yeniden tutuklanmıştı. Özer hakkında ayrıca, "Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlaması da bulunuyor.

