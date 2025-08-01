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Başakşehir'de kediyi vahşice öldürdü: 'Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır'
Başakşehir'de kediyi vahşice öldürdü: 'Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır'
Sputnik Türkiye
Başakşehir'de bir kediyi apartmana sokup vahşice katleden kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Tunç, "Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır"... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
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yılmaz tunç
başakşehir
cumhuriyet başsavcılığı
kedi
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Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir kişi, Başakşehir'de bir kediyi apartmana sokarak vahşice katletti. Görüntülerin yayılmasının ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli soruşturma başlatıldı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Yaptığı açıklamada Tunç, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/adanada-egitim-ucagi-dustu-2-kisi-agir-yarali-1098313647.html
türki̇ye
başakşehir
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yılmaz tunç, başakşehir, cumhuriyet başsavcılığı, kedi
yılmaz tunç, başakşehir, cumhuriyet başsavcılığı, kedi

Başakşehir'de kediyi vahşice öldürdü: 'Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır'

21:54 01.08.2025
© Sosyal MedyaBaşakşehir'de bir kediyi apartmana sokup vahşice katleden kişi gözaltına alındı
Başakşehir'de bir kediyi apartmana sokup vahşice katleden kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
© Sosyal Medya
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Başakşehir'de bir kediyi apartmana sokup vahşice katleden kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Tunç, "Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır" dedi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir kişi, Başakşehir'de bir kediyi apartmana sokarak vahşice katletti. Görüntülerin yayılmasının ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli soruşturma başlatıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Yaptığı açıklamada Tunç, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Başakşehir’de bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, şiddet olayına ilişkin adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır.

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