https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/turabi-camkiran-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi-1093394269.html
Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı. Çamkıran’ın kamuoyunda... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T16:50+0300
2025-02-05T16:50+0300
2025-02-05T16:50+0300
türkiye
turabi çamkıran
soruşturma
şarkı
survivor
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Turabi Çamkıran’ın bir şarkısı ve videosunda yer alan ifadelerin kamuoyunda büyük tepki çekmesi üzerine inceleme başlattı. İçeriğin, "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" nitelikte olduğu değerlendirilerek, Çamkıran hakkında 'müstehcenlik' suçlamasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.Mahkemeden yakalama kararıBaşsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı çıkardı. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.Tepki çeken i̇çerik gündemdeTurabi Çamkıran’ın yayınladığı içerik, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açmış ve birçok kişi tarafından genel ahlak kurallarına aykırı bulunduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/turabinin-sarkisina-erisim-engeli-getirildi-1093317527.html
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turabi çamkıran, soruşturma, şarkı, survivor
turabi çamkıran, soruşturma, şarkı, survivor
Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı. Çamkıran’ın kamuoyunda tepki çeken şarkısında "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler kullanıldığı belirtildi. Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı çıkardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Turabi Çamkıran’ın bir şarkısı ve videosunda yer alan ifadelerin kamuoyunda büyük tepki çekmesi üzerine inceleme başlattı. İçeriğin, "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" nitelikte olduğu değerlendirilerek, Çamkıran hakkında 'müstehcenlik' suçlamasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.
Mahkemeden yakalama kararı
Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı çıkardı. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.
Tepki çeken i̇çerik gündemde
Turabi Çamkıran’ın yayınladığı içerik, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açmış ve birçok kişi tarafından genel ahlak kurallarına aykırı bulunduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.