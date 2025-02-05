https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/turabi-camkiran-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi-1093394269.html

Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı. Çamkıran’ın kamuoyunda... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T16:50+0300

2025-02-05T16:50+0300

2025-02-05T16:50+0300

türkiye

turabi çamkıran

soruşturma

şarkı

survivor

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Turabi Çamkıran’ın bir şarkısı ve videosunda yer alan ifadelerin kamuoyunda büyük tepki çekmesi üzerine inceleme başlattı. İçeriğin, "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" nitelikte olduğu değerlendirilerek, Çamkıran hakkında 'müstehcenlik' suçlamasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.Mahkemeden yakalama kararıBaşsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı çıkardı. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.Tepki çeken i̇çerik gündemdeTurabi Çamkıran’ın yayınladığı içerik, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açmış ve birçok kişi tarafından genel ahlak kurallarına aykırı bulunduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/turabinin-sarkisina-erisim-engeli-getirildi-1093317527.html

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turabi çamkıran, soruşturma, şarkı, survivor