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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/is-insani-halit-yukay-icin-arama-calismasi-baslatildi-teknesi-ikiye-bolunmus-halde-bulundu-1098383463.html
İş insanı Halit Yukay için arama çalışması başlatıldı: Teknesi ikiye bölünmüş halde bulundu
İş insanı Halit Yukay için arama çalışması başlatıldı: Teknesi ikiye bölünmüş halde bulundu
Sputnik Türkiye
Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknenin sahibi Halit Yukay için arama çalışması yürütülüyor. 05.08.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
kayıp
tekne
iş insanı
marmara adası
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Yalova'dan Yunanistan’ın Mikonos Adası’na gitmek üzere denize açılan Halit Yukay'dan haber alamayan yakınları güvenlik güçlerine başvurdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler denizde arama çalışması başlattı. Ekipler, Mazu Yachts’ın sahibi Yukay'ın denize açıldığı tekneyi Marmara Adası açıklarında parçalanmış olarak sürüklenirken buldu.Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, konunun detaylı bir şekilde incelendiğini belirterek "Teknenin neden battığını henüz bilmiyoruz ama parçalanmış vaziyette. Kayıp kişi aranıyor" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ailesi-kayip-mucahid-turani-ariyor---1098286743.html
türki̇ye
marmara adası
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kayıp, tekne, iş insanı, marmara adası
kayıp, tekne, iş insanı, marmara adası

İş insanı Halit Yukay için arama çalışması başlatıldı: Teknesi ikiye bölünmüş halde bulundu

23:14 05.08.2025
© AA / Balıkesir ValiliğiBalıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki bir kişi aranıyor
Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki bir kişi aranıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© AA / Balıkesir Valiliği
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Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknenin sahibi Halit Yukay için arama çalışması yürütülüyor.
Yalova'dan Yunanistan’ın Mikonos Adası’na gitmek üzere denize açılan Halit Yukay'dan haber alamayan yakınları güvenlik güçlerine başvurdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler denizde arama çalışması başlattı.
Ekipler, Mazu Yachts’ın sahibi Yukay'ın denize açıldığı tekneyi Marmara Adası açıklarında parçalanmış olarak sürüklenirken buldu.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, konunun detaylı bir şekilde incelendiğini belirterek "Teknenin neden battığını henüz bilmiyoruz ama parçalanmış vaziyette. Kayıp kişi aranıyor" açıklamasında bulundu.
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