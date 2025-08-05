https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/is-insani-halit-yukay-icin-arama-calismasi-baslatildi-teknesi-ikiye-bolunmus-halde-bulundu-1098383463.html

İş insanı Halit Yukay için arama çalışması başlatıldı: Teknesi ikiye bölünmüş halde bulundu

İş insanı Halit Yukay için arama çalışması başlatıldı: Teknesi ikiye bölünmüş halde bulundu

Sputnik Türkiye

Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknenin sahibi Halit Yukay için arama çalışması yürütülüyor. 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T23:14+0300

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türki̇ye

kayıp

tekne

iş insanı

marmara adası

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Yalova'dan Yunanistan’ın Mikonos Adası’na gitmek üzere denize açılan Halit Yukay'dan haber alamayan yakınları güvenlik güçlerine başvurdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler denizde arama çalışması başlattı. Ekipler, Mazu Yachts’ın sahibi Yukay'ın denize açıldığı tekneyi Marmara Adası açıklarında parçalanmış olarak sürüklenirken buldu.Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, konunun detaylı bir şekilde incelendiğini belirterek "Teknenin neden battığını henüz bilmiyoruz ama parçalanmış vaziyette. Kayıp kişi aranıyor" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ailesi-kayip-mucahid-turani-ariyor---1098286743.html

türki̇ye

marmara adası

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kayıp, tekne, iş insanı, marmara adası