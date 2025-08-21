Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/oyuncu-ufuk-bayraktar-serbest-birakildi-yagma-sucundan-gozaltina-alinmisti-1098749859.html
Oyuncu Ufuk Bayraktar 'adli kontrolle' serbest bırakıldı: Yağma suçundan gözaltına alınmıştı
Oyuncu Ufuk Bayraktar 'adli kontrolle' serbest bırakıldı: Yağma suçundan gözaltına alınmıştı
Sputnik Türkiye
Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı karakteriyle tanınan ve haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu Ufuk Bayraktar, serbest bırakıldı. 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T16:23+0300
2025-08-21T16:24+0300
yaşam
ufuk bayraktar
beyoğlu
oyuncu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/01/1042571479_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_b91b3177ff3958a951b220b982924e9b.jpg
Beyoğlu'nda bir restorana baskın yaparak haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınan, Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandıran oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında karar açıklandı. Bayraktar yağma suçundan sevk edildiği mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı. Ünlü isme yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli imza şartı konuldu. Haftalık 25 bin lira istedi iddiası Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’ndaki bir restorana baskın yaparak işletmeciden haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İddiaya göre Bayraktar, geçtiğimiz hafta beş kişiyle birlikte restorana giderek işletme sahibine, “Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız. Haftalık 25 bin lira vereceksin” dedi. Restoran sahibinin ödeme yapmaması üzerine Bayraktar’ın dün tekrar mekâna geldiği ve haraç miktarını 10 bin liraya düşürdüğü öne sürüldü. Bu gelişme sonrası polis ekipleri harekete geçerek oyuncuyu gözaltına almıştı. Mahkeme kararını açıkladıEmniyette işlemleri tamamlanan Bayraktar, "yağma", "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Ünlü isim çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Bayraktar'a yurt dışına çıkışı yasağı getirildi, karakola giderek imza atması zorunlu kılındı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/ramiz-dayi-rolu-unle-unlenen-oyuncu-ufuk-bayraktar-gozaltina-alindi-1098737972.html
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/01/1042571479_107:0:1174:800_1920x0_80_0_0_6695c03e144e0d01f61ecb0cdb416303.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ufuk bayraktar, beyoğlu, oyuncu
ufuk bayraktar, beyoğlu, oyuncu

Oyuncu Ufuk Bayraktar 'adli kontrolle' serbest bırakıldı: Yağma suçundan gözaltına alınmıştı

16:23 21.08.2025 (güncellendi: 16:24 21.08.2025)
© DHAUfuk Bayraktar
Ufuk Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
© DHA
Abone ol
Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı karakteriyle tanınan ve haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu Ufuk Bayraktar, serbest bırakıldı.
Beyoğlu'nda bir restorana baskın yaparak haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınan, Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandıran oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında karar açıklandı. Bayraktar yağma suçundan sevk edildiği mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı. Ünlü isme yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli imza şartı konuldu.

Haftalık 25 bin lira istedi iddiası

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’ndaki bir restorana baskın yaparak işletmeciden haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İddiaya göre Bayraktar, geçtiğimiz hafta beş kişiyle birlikte restorana giderek işletme sahibine, “Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız. Haftalık 25 bin lira vereceksin” dedi. Restoran sahibinin ödeme yapmaması üzerine Bayraktar’ın dün tekrar mekâna geldiği ve haraç miktarını 10 bin liraya düşürdüğü öne sürüldü. Bu gelişme sonrası polis ekipleri harekete geçerek oyuncuyu gözaltına almıştı.

Mahkeme kararını açıkladı

Emniyette işlemleri tamamlanan Bayraktar, "yağma", "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Ünlü isim çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Bayraktar'a yurt dışına çıkışı yasağı getirildi, karakola giderek imza atması zorunlu kılındı
Ufuk Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
YAŞAM
'Ramiz dayı' rolü ile ünlenen oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alınmıştı: Tutuklama talep edildi
10:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала