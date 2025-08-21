https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/oyuncu-ufuk-bayraktar-serbest-birakildi-yagma-sucundan-gozaltina-alinmisti-1098749859.html
Oyuncu Ufuk Bayraktar 'adli kontrolle' serbest bırakıldı: Yağma suçundan gözaltına alınmıştı
Oyuncu Ufuk Bayraktar 'adli kontrolle' serbest bırakıldı: Yağma suçundan gözaltına alınmıştı
Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı karakteriyle tanınan ve haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu Ufuk Bayraktar, serbest bırakıldı.
Beyoğlu'nda bir restorana baskın yaparak haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınan, Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandıran oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında karar açıklandı. Bayraktar yağma suçundan sevk edildiği mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı. Ünlü isme yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli imza şartı konuldu. Haftalık 25 bin lira istedi iddiası Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’ndaki bir restorana baskın yaparak işletmeciden haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İddiaya göre Bayraktar, geçtiğimiz hafta beş kişiyle birlikte restorana giderek işletme sahibine, “Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız. Haftalık 25 bin lira vereceksin” dedi. Restoran sahibinin ödeme yapmaması üzerine Bayraktar’ın dün tekrar mekâna geldiği ve haraç miktarını 10 bin liraya düşürdüğü öne sürüldü. Bu gelişme sonrası polis ekipleri harekete geçerek oyuncuyu gözaltına almıştı. Mahkeme kararını açıkladıEmniyette işlemleri tamamlanan Bayraktar, "yağma", "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Ünlü isim çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Bayraktar'a yurt dışına çıkışı yasağı getirildi, karakola giderek imza atması zorunlu kılındı
Beyoğlu'nda bir restorana baskın yaparak haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınan, Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandıran oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında karar açıklandı. Bayraktar yağma suçundan sevk edildiği mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı. Ünlü isme yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli imza şartı konuldu.
Haftalık 25 bin lira istedi iddiası
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’ndaki bir restorana baskın yaparak işletmeciden haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İddiaya göre Bayraktar, geçtiğimiz hafta beş kişiyle birlikte restorana giderek işletme sahibine, “Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız. Haftalık 25 bin lira vereceksin” dedi. Restoran sahibinin ödeme yapmaması üzerine Bayraktar’ın dün tekrar mekâna geldiği ve haraç miktarını 10 bin liraya düşürdüğü öne sürüldü. Bu gelişme sonrası polis ekipleri harekete geçerek oyuncuyu gözaltına almıştı.
Mahkeme kararını açıkladı
Emniyette işlemleri tamamlanan Bayraktar, "yağma", "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Ünlü isim çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Bayraktar'a yurt dışına çıkışı yasağı getirildi, karakola giderek imza atması zorunlu kılındı