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Türkiye - Kuzey Kıbrıs arasında ilk hava taksi seferleri başladı
Türkiye - Kuzey Kıbrıs arasında ilk hava taksi seferleri başladı
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Antalya-Gazipaşa Havalimanı’ndan Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı’na ilk hava taksi helikopter seferi başarıyla gerçekleştirildi. VIP hizmet sunan bu yeni ulaşım... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
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Özel bir hava yolu şirketi, Antalya-Gazipaşa Havalimanı’ndan Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı’na ilk hava taksi helikopter seferini gerçekleştirdi.VIP hizmet anlayışıyla sunulan hava taksi seçeneği, iki ülke arasında konforlu ve hızlı seyahat imkanı sundu. İlk helikopter seferi, Ercan Havalimanı’nda su takı ile karşılanırken seferin ardından yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasında hava yoluyla alternatif bağlantıların artırılacağı belirtildi. Şirket yetkilileri, ilerleyen süreçte Girne ve Bafra bölgelerine de doğrudan helikopter inişlerinin yapılmasının planlandığını duyurdu.Kuzey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, havayolu ulaşımında önemli gelişmeler yaşanacağını duyurdu. Bakan Arıklı "Ercan Havalimanı'na direkt uçuşların artmasıyla ulaşım kolaylığı sağlandı. Önümüzdeki dönemde Adana ve Mersin gibi yeni noktalara da seferler başlatmayı planlıyoruz. Kıbrıs'ta havayolu operasyonlarımızı sadece Ercan'la sınırlı tutmayacağız, Bafra ve Girne'ye de düzenli seferler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
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antalya, kuzey kıbrıs, alanya, ercan havaalanı, kıbrıs, kıbrıs sorunu, kıbrıs cumhuriyeti, kıbrıs rum yönetimi, kıbrıs sorunu, kıbrıs barış harekatı, helikopter, ortak helikopter uçuşu
antalya, kuzey kıbrıs, alanya, ercan havaalanı, kıbrıs, kıbrıs sorunu, kıbrıs cumhuriyeti, kıbrıs rum yönetimi, kıbrıs sorunu, kıbrıs barış harekatı, helikopter, ortak helikopter uçuşu

Türkiye - Kuzey Kıbrıs arasında ilk hava taksi seferleri başladı

00:16 10.04.2025
© AA / Ali RuhluelHelikopter Taksi
Helikopter Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
© AA / Ali Ruhluel
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Antalya-Gazipaşa Havalimanı’ndan Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı’na ilk hava taksi helikopter seferi başarıyla gerçekleştirildi. VIP hizmet sunan bu yeni ulaşım modeliyle Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki seferin ilki su takıyla karşılandı. Yetkililer, ilerleyen dönemde Girne ve Bafra’ya da doğrudan helikopter inişlerinin planlandığını duyurdu.
Özel bir hava yolu şirketi, Antalya-Gazipaşa Havalimanı’ndan Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı’na ilk hava taksi helikopter seferini gerçekleştirdi.
VIP hizmet anlayışıyla sunulan hava taksi seçeneği, iki ülke arasında konforlu ve hızlı seyahat imkanı sundu. İlk helikopter seferi, Ercan Havalimanı’nda su takı ile karşılanırken seferin ardından yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasında hava yoluyla alternatif bağlantıların artırılacağı belirtildi. Şirket yetkilileri, ilerleyen süreçte Girne ve Bafra bölgelerine de doğrudan helikopter inişlerinin yapılmasının planlandığını duyurdu.
Kuzey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, havayolu ulaşımında önemli gelişmeler yaşanacağını duyurdu. Bakan Arıklı "Ercan Havalimanı'na direkt uçuşların artmasıyla ulaşım kolaylığı sağlandı. Önümüzdeki dönemde Adana ve Mersin gibi yeni noktalara da seferler başlatmayı planlıyoruz. Kıbrıs'ta havayolu operasyonlarımızı sadece Ercan'la sınırlı tutmayacağız, Bafra ve Girne'ye de düzenli seferler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
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