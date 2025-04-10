https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/turkiye---kuzey-kibris-arasinda-ilk-hava-taksi-seferleri-basladi-1095266000.html

Türkiye - Kuzey Kıbrıs arasında ilk hava taksi seferleri başladı

Türkiye - Kuzey Kıbrıs arasında ilk hava taksi seferleri başladı

Sputnik Türkiye

Antalya-Gazipaşa Havalimanı’ndan Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı’na ilk hava taksi helikopter seferi başarıyla gerçekleştirildi. VIP hizmet sunan bu yeni ulaşım... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T00:16+0300

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türki̇ye

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Özel bir hava yolu şirketi, Antalya-Gazipaşa Havalimanı’ndan Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı’na ilk hava taksi helikopter seferini gerçekleştirdi.VIP hizmet anlayışıyla sunulan hava taksi seçeneği, iki ülke arasında konforlu ve hızlı seyahat imkanı sundu. İlk helikopter seferi, Ercan Havalimanı’nda su takı ile karşılanırken seferin ardından yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasında hava yoluyla alternatif bağlantıların artırılacağı belirtildi. Şirket yetkilileri, ilerleyen süreçte Girne ve Bafra bölgelerine de doğrudan helikopter inişlerinin yapılmasının planlandığını duyurdu.Kuzey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, havayolu ulaşımında önemli gelişmeler yaşanacağını duyurdu. Bakan Arıklı "Ercan Havalimanı'na direkt uçuşların artmasıyla ulaşım kolaylığı sağlandı. Önümüzdeki dönemde Adana ve Mersin gibi yeni noktalara da seferler başlatmayı planlıyoruz. Kıbrıs'ta havayolu operasyonlarımızı sadece Ercan'la sınırlı tutmayacağız, Bafra ve Girne'ye de düzenli seferler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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antalya

kuzey kıbrıs

alanya

kıbrıs

kıbrıs cumhuriyeti

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