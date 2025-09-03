https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/istanbul-valiligi-duyurdu-cemil-topuzlu-ve-cevresinde-tum-etkinlikler-yasaklandi-1099079079.html

İstanbul Valiliği duyurdu: Cemil Topuzlu ve çevresinde tüm etkinlikler yasaklandı

İstanbul Valiliği duyurdu: Cemil Topuzlu ve çevresinde tüm etkinlikler yasaklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, 5 Eylül’de Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu ve çevresinde konser, gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması gibi tüm etkinlikleri yasakladı... 03.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-03T23:00+0300

2025-09-03T23:00+0300

2025-09-03T23:00+0300

türki̇ye

türkiye

i̇stanbul

i̇stanbul valiliği

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (i̇smek)

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

eylem ve gösteri yasağı

i̇zinsiz gösteri

gösteri ve yürüyüş hakkı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/06/1072096731_0:328:2048:1480_1920x0_80_0_0_a2fdfb1d55aa400d62223f47f1c3e3a5.jpg

İstanbul Valiliği, 5 Eylül’de Şişli’deki Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu ve çevresinde yapılması planlanan tüm etkinlikleri yasakladı.Valilik, Enrico Macias konseri öncesinde sosyal medyada yoğun şekilde yapılan protesto çağrılarının gençleri yasal zeminde mağdur duruma düşürebileceğini belirtti. Bu kapsamda konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması ve oturma eylemlerinin 00.01-23.59 saatleri arasında gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.Enrico Macias kimdir?Cezayir asıllı Fransız müzisyen Enrico Macias, 11 Aralık 1938’de Cezayir’in Constantine kentinde Yahudi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Asıl adı Gaston Ghrenassia olan sanatçı, müzik dünyasındaki ilk büyük çıkışını 1960’lı yıllarda Fransız şarkıcı Gilbert Becaud’nun önünde sahne alarak gerçekleştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/istanbul-valiligi-duyurdu-meydan-durak-ve-plajlarda-yuksek-sesle-muzik-acana-ceza-geliyor-1097345380.html

türki̇ye

i̇stanbul

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (i̇smek), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, eylem ve gösteri yasağı, i̇zinsiz gösteri, gösteri ve yürüyüş hakkı, i̇srail, i̇srail-filistin