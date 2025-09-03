https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/istanbul-valiligi-duyurdu-cemil-topuzlu-ve-cevresinde-tum-etkinlikler-yasaklandi-1099079079.html
İstanbul Valiliği duyurdu: Cemil Topuzlu ve çevresinde tüm etkinlikler yasaklandı
İstanbul Valiliği duyurdu: Cemil Topuzlu ve çevresinde tüm etkinlikler yasaklandı
03.09.2025
İstanbul Valiliği, 5 Eylül’de Şişli’deki Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu ve çevresinde yapılması planlanan tüm etkinlikleri yasakladı.Valilik, Enrico Macias konseri öncesinde sosyal medyada yoğun şekilde yapılan protesto çağrılarının gençleri yasal zeminde mağdur duruma düşürebileceğini belirtti. Bu kapsamda konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması ve oturma eylemlerinin 00.01-23.59 saatleri arasında gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.Enrico Macias kimdir?Cezayir asıllı Fransız müzisyen Enrico Macias, 11 Aralık 1938’de Cezayir’in Constantine kentinde Yahudi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Asıl adı Gaston Ghrenassia olan sanatçı, müzik dünyasındaki ilk büyük çıkışını 1960’lı yıllarda Fransız şarkıcı Gilbert Becaud’nun önünde sahne alarak gerçekleştirdi.
İstanbul Valiliği, 5 Eylül’de Şişli’deki Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu ve çevresinde yapılması planlanan tüm etkinlikleri yasakladı.
Valilik, Enrico Macias konseri öncesinde sosyal medyada yoğun şekilde yapılan protesto çağrılarının gençleri yasal zeminde mağdur duruma düşürebileceğini belirtti. Bu kapsamda konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması ve oturma eylemlerinin 00.01-23.59 saatleri arasında gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.
Cezayir asıllı Fransız müzisyen Enrico Macias, 11 Aralık 1938’de Cezayir’in Constantine kentinde Yahudi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Asıl adı Gaston Ghrenassia olan sanatçı, müzik dünyasındaki ilk büyük çıkışını 1960’lı yıllarda Fransız şarkıcı Gilbert Becaud’nun önünde sahne alarak gerçekleştirdi.