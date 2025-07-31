https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/cesmede-su-kesintisi-suresi-7-saatten-10-saate-cikarildi-1098289386.html

Çeşme'de su kesintisi süresi 7 saatten 10 saate çıkarıldı

Çeşme'de su kesintisi süresi 7 saatten 10 saate çıkarıldı

Sputnik Türkiye

İzmir’in önemli turizm merkezlerinden Çeşme’de, su kaynaklarındaki ciddi azalma nedeniyle uygulanan gece su kesintilerinin süresi uzatıldı. İzmir Su ve... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T23:41+0300

2025-07-31T23:41+0300

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Çeşme’de su kaynaklarındaki azalma nedeniyle gece su kesintisi süresi 7 saatten 10 saate çıkarıldı.İZSU'dan yapılan açıklamada, Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 5’in altına düşmesi ve yaz sezonuyla birlikte artan nüfusun su ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle Çeşme genelinde 31 Temmuz Perşembe saat 23.00'ten 1 Ağustos Cuma 09.00'a kadar su verilemeyeceği bildirildi.Ayrıca açıklamada, ilerleyen günlerde de aynı saatlerde su kesintilerinin devam edeceği, planlamada değişiklik olması durumunda kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.İZSU, 24 Temmuz’da yaptığı ilk duyuruda su kesintilerinin 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saat süreceğini açıklamıştı. Ancak kaynaklardaki yetersizlik nedeniyle bu sürede artışa gidildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/barajlarda-yuzde-4un-altina-inen-su-seviyesi-izmirde-alarm-verdirdi-susuz-kalmak-istemeyenler-1098275170.html

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