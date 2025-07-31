https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/cesmede-su-kesintisi-suresi-7-saatten-10-saate-cikarildi-1098289386.html
Çeşme'de su kesintisi süresi 7 saatten 10 saate çıkarıldı
Çeşme'de su kesintisi süresi 7 saatten 10 saate çıkarıldı
Sputnik Türkiye
İzmir’in önemli turizm merkezlerinden Çeşme’de, su kaynaklarındaki ciddi azalma nedeniyle uygulanan gece su kesintilerinin süresi uzatıldı. İzmir Su ve... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T23:41+0300
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Çeşme’de su kaynaklarındaki azalma nedeniyle gece su kesintisi süresi 7 saatten 10 saate çıkarıldı.İZSU'dan yapılan açıklamada, Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 5’in altına düşmesi ve yaz sezonuyla birlikte artan nüfusun su ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle Çeşme genelinde 31 Temmuz Perşembe saat 23.00'ten 1 Ağustos Cuma 09.00'a kadar su verilemeyeceği bildirildi.Ayrıca açıklamada, ilerleyen günlerde de aynı saatlerde su kesintilerinin devam edeceği, planlamada değişiklik olması durumunda kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.İZSU, 24 Temmuz’da yaptığı ilk duyuruda su kesintilerinin 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saat süreceğini açıklamıştı. Ancak kaynaklardaki yetersizlik nedeniyle bu sürede artışa gidildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/barajlarda-yuzde-4un-altina-inen-su-seviyesi-izmirde-alarm-verdirdi-susuz-kalmak-istemeyenler-1098275170.html
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Çeşme'de su kesintisi süresi 7 saatten 10 saate çıkarıldı
İzmir’in önemli turizm merkezlerinden Çeşme’de, su kaynaklarındaki ciddi azalma nedeniyle uygulanan gece su kesintilerinin süresi uzatıldı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), daha önce 7 saat olarak planlanan kesinti süresinin 10 saate çıkarıldığını duyurdu.
Çeşme’de su kaynaklarındaki azalma nedeniyle gece su kesintisi süresi 7 saatten 10 saate çıkarıldı.
İZSU'dan yapılan açıklamada, Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 5’in altına düşmesi ve yaz sezonuyla birlikte artan nüfusun su ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle Çeşme genelinde 31 Temmuz Perşembe saat 23.00'ten 1 Ağustos Cuma 09.00'a kadar su verilemeyeceği bildirildi.
Ayrıca açıklamada, ilerleyen günlerde de aynı saatlerde su kesintilerinin devam edeceği, planlamada değişiklik olması durumunda kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.
İZSU, 24 Temmuz’da yaptığı ilk duyuruda su kesintilerinin 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saat süreceğini açıklamıştı. Ancak kaynaklardaki yetersizlik nedeniyle bu sürede artışa gidildi.