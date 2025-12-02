https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/buyukcekmece-adliyesinden-25-kilo-altin-ve-55-kilo-gumus-calindi-memur-yurt-disina-kacti-1101490925.html

Büyükçekmece Adliyesi’nden 25 kilo altın ve 55 kilo gümüş çalındı: Hizmetli yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanet kasasında muhafaza edilen değerli madenlerin kaybolduğu tespit edilince savcılık harekete geçti.Adli emanet biriminin müdürünün babasının hastalığı nedeniyle izinde olduğu dönemde görevi vekaleten yürüten memur, olayın ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı. EkranHaber'in aktardığına göre; memurun ifadesinde, birime birçok hizmetlinin giriş çıkış yaptığını ve kamera kayıtlarının geriye dönük incelenmesiyle gerçeğin anlaşılacağını söylediği öğrenildi.Kaybolan emanetler arasında 25 kilo altın, 55 kilo gümüş ve çeşitli ziynet eşyalarının bulunduğu belirtildi. Söz konusu miktarın tek seferde adliyeden çıkarılmasının mümkün olmadığı değerlendirildiği için kamera kayıtlarının kasım ayı başına kadar incelendiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında HTS ve BAZ kayıtlarının da analiz edildiği bildirildi.Adliyede görevli bir hizmetlinin 1 Aralık’ta göreve başlaması gerekirken işe gelmediği, telefonla ulaşıldığında 'ailevi sorunlar' gerekçesiyle rapor alacağını söylediği iddia edildi. Soruşturma derinleştikçe, söz konusu hizmetlinin 19 Kasım’da Londra’ya çıkış yaptığı tespit edildi. Yetkililer, çalınan altın ve gümüşün hizmetli tarafından yurt dışına çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.Gözaltına alınan vekil memur, suçlamayı reddederek, değerli madenlerin hizmetli tarafından çalınmış olabileceğini ileri sürdü. Kaybolan değerli madenlerin, yakın tarihte gerçekleştirilen bir vatandaşlık operasyonu kapsamında ele geçirilen altın ve gümüşler olduğu öğrenildi.

