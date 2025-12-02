Türkiye
Büyükçekmece Adliyesi’nden 25 kilo altın ve 55 kilo gümüş çalındı: Hizmetli yurt dışına kaçtı
Büyükçekmece Adliyesi’nden 25 kilo altın ve 55 kilo gümüş çalındı: Hizmetli yurt dışına kaçtı
Büyükçekmece Adliyesi'nde adli emanet kasasında bulunan 25 kilogram altın ve 55 kilogram gümüşün kaybolması üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayda... 02.12.2025
Büyükçekmece Adliyesi’nden 25 kilo altın ve 55 kilo gümüş çalındı: Hizmetli yurt dışına kaçtı

20:33 02.12.2025
© AA / İsa Terli İstanbul'un adli emanet deposu, ilk kez görüntülendi
İstanbul'un adli emanet deposu, ilk kez görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
© AA / İsa Terli
Abone ol
Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanet kasasında bulunan 25 kilogram altın ve 55 kilogram gümüşün kaybolması üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayda bir memur gözaltına alınırken, adliyede görevli bir hizmetlinin Londra’ya kaçtığı belirlendi.
Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanet kasasında muhafaza edilen değerli madenlerin kaybolduğu tespit edilince savcılık harekete geçti.
Adli emanet biriminin müdürünün babasının hastalığı nedeniyle izinde olduğu dönemde görevi vekaleten yürüten memur, olayın ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı. EkranHaber'in aktardığına göre; memurun ifadesinde, birime birçok hizmetlinin giriş çıkış yaptığını ve kamera kayıtlarının geriye dönük incelenmesiyle gerçeğin anlaşılacağını söylediği öğrenildi.
Kaybolan emanetler arasında 25 kilo altın, 55 kilo gümüş ve çeşitli ziynet eşyalarının bulunduğu belirtildi. Söz konusu miktarın tek seferde adliyeden çıkarılmasının mümkün olmadığı değerlendirildiği için kamera kayıtlarının kasım ayı başına kadar incelendiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında HTS ve BAZ kayıtlarının da analiz edildiği bildirildi.
Adliyede görevli bir hizmetlinin 1 Aralık’ta göreve başlaması gerekirken işe gelmediği, telefonla ulaşıldığında 'ailevi sorunlar' gerekçesiyle rapor alacağını söylediği iddia edildi. Soruşturma derinleştikçe, söz konusu hizmetlinin 19 Kasım’da Londra’ya çıkış yaptığı tespit edildi. Yetkililer, çalınan altın ve gümüşün hizmetli tarafından yurt dışına çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Gözaltına alınan vekil memur, suçlamayı reddederek, değerli madenlerin hizmetli tarafından çalınmış olabileceğini ileri sürdü. Kaybolan değerli madenlerin, yakın tarihte gerçekleştirilen bir vatandaşlık operasyonu kapsamında ele geçirilen altın ve gümüşler olduğu öğrenildi.
