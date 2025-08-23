Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/minguzzi-davasinda-yeni-avukat-sedat-pekerin-avukati-ersan-barkin-dosyayi-ustlendi-1098782311.html
Minguzzi davasında yeni avukat: Sedat Peker’in Avukatı Ersan Barkın dosyayı üstlendi
Minguzzi davasında yeni avukat: Sedat Peker’in Avukatı Ersan Barkın dosyayı üstlendi
Sputnik Türkiye
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada, önceki avukat Rezan Epözdemir’in tutuklanmasının ardından dosyayı... 23.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-23T11:08+0300
2025-08-23T11:08+0300
mattia ahmet minguzzi
rezan epözdemir
sedat peker
türki̇ye
ersan barkın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094084967_0:279:2651:1770_1920x0_80_0_0_462b878c81c00b5a2594150f8740c09a.png
Ahmet Mattia Minguzzi cinayet davasını yürüten avukat Rezan Epözdemir, 14 Ağustos’ta “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bu gelişmenin ardından davada yeni bir isim sürece dahil oldu.Sedat Peker’in avukatı dosyayı aldıSedat Peker’in avukatı olarak bilinen Ersan Barkın, Minguzzi davasını üstlendiğini sosyal medyadan duyurdu. Barkın, X hesabında Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi ile çekilen bir fotoğrafı paylaşarak, “Güzeller güzeli evladımız Mattia Ahmet’in nezdinde geleceğimizin mücadelesini veren Minguzzi ailesine şükranla…” ifadelerini kullandı.Aileden teşekkür mesajıYasemin Minguzzi de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Oğlumuz Mattia Ahmet’in İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davasında ailemizi Av. Ersan Barkın temsil edecek. İlk günden bu güne yanımızda olan @ersanbarkin beye bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.Peker’in ilk günlerden desteğiDava sürecinde daha önce iddialara göre Sedat Peker, Minguzzi ailesine avukatı Barkın aracılığıyla ulaşıp, her türlü süreçte yanlarında olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/konkordato-sisteminde-koklu-degisiklik-alacaklilar-daha-guclu-hale-geliyor-1098781144.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094084967_0:30:2651:2018_1920x0_80_0_0_f6ebe368bb8993cda79736be328e10f9.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mattia ahmet minguzzi, rezan epözdemir, sedat peker, ersan barkın
mattia ahmet minguzzi, rezan epözdemir, sedat peker, ersan barkın

Minguzzi davasında yeni avukat: Sedat Peker’in Avukatı Ersan Barkın dosyayı üstlendi

11:08 23.08.2025
© AAAhmet Mattia Minguzzi
Ahmet Mattia Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2025
© AA
Abone ol
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada, önceki avukat Rezan Epözdemir’in tutuklanmasının ardından dosyayı Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın üstlendi. Minguzzi ailesi, sosyal medyadan Barkın’a teşekkür ederek davayı takip edeceğini açıkladı.
Ahmet Mattia Minguzzi cinayet davasını yürüten avukat Rezan Epözdemir, 14 Ağustos’ta “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bu gelişmenin ardından davada yeni bir isim sürece dahil oldu.

Sedat Peker’in avukatı dosyayı aldı

Sedat Peker’in avukatı olarak bilinen Ersan Barkın, Minguzzi davasını üstlendiğini sosyal medyadan duyurdu. Barkın, X hesabında Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi ile çekilen bir fotoğrafı paylaşarak, “Güzeller güzeli evladımız Mattia Ahmet’in nezdinde geleceğimizin mücadelesini veren Minguzzi ailesine şükranla…” ifadelerini kullandı.

Aileden teşekkür mesajı

Yasemin Minguzzi de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Oğlumuz Mattia Ahmet’in İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davasında ailemizi Av. Ersan Barkın temsil edecek. İlk günden bu güne yanımızda olan @ersanbarkin beye bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

Peker’in ilk günlerden desteği

Dava sürecinde daha önce iddialara göre Sedat Peker, Minguzzi ailesine avukatı Barkın aracılığıyla ulaşıp, her türlü süreçte yanlarında olduğunu belirtmişti.
Konkordato - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2025
EKONOMİ
Konkordato sisteminde köklü değişiklik: Alacaklılar daha güçlü hale geliyor
09:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала