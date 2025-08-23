https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/minguzzi-davasinda-yeni-avukat-sedat-pekerin-avukati-ersan-barkin-dosyayi-ustlendi-1098782311.html

Minguzzi davasında yeni avukat: Sedat Peker’in Avukatı Ersan Barkın dosyayı üstlendi

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada, önceki avukat Rezan Epözdemir’in tutuklanmasının ardından dosyayı... 23.08.2025, Sputnik Türkiye

Ahmet Mattia Minguzzi cinayet davasını yürüten avukat Rezan Epözdemir, 14 Ağustos’ta “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bu gelişmenin ardından davada yeni bir isim sürece dahil oldu.Sedat Peker’in avukatı dosyayı aldıSedat Peker’in avukatı olarak bilinen Ersan Barkın, Minguzzi davasını üstlendiğini sosyal medyadan duyurdu. Barkın, X hesabında Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi ile çekilen bir fotoğrafı paylaşarak, “Güzeller güzeli evladımız Mattia Ahmet’in nezdinde geleceğimizin mücadelesini veren Minguzzi ailesine şükranla…” ifadelerini kullandı.Aileden teşekkür mesajıYasemin Minguzzi de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Oğlumuz Mattia Ahmet’in İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davasında ailemizi Av. Ersan Barkın temsil edecek. İlk günden bu güne yanımızda olan @ersanbarkin beye bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.Peker’in ilk günlerden desteğiDava sürecinde daha önce iddialara göre Sedat Peker, Minguzzi ailesine avukatı Barkın aracılığıyla ulaşıp, her türlü süreçte yanlarında olduğunu belirtmişti.

