https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/odemisteki-orman-yanginindan-kotu-haber-1-kisi-hayatini-kaybetti-1097565967.html

Ödemiş'teki orman yangınından kötü haber: 80 yaşındaki 1 kişinin evinde cansız bedenine ulaşıldı

Ödemiş'teki orman yangınından kötü haber: 80 yaşındaki 1 kişinin evinde cansız bedenine ulaşıldı

Sputnik Türkiye

2 Temmuz'da İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlayan orman yandınlarında alevlerin sıçradığı evde 1 kişinin cansız bedeni bulundu. 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T13:30+0300

2025-07-03T13:30+0300

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İzmir’in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz Salı günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına ulaştı. Yangının kontrol altına alınması için çok sayıda itfaiye ve orman ekibi bölgede çalışma başlattı.Yanan evde cansız bedene ulaşıldıYangının etkili olduğu kırsal alanda bulunan bir evde yapılan incelemelerde, 80 yaşındaki bir kişiye ait olduğu düşünülen cansız bir beden bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, hayatını kaybeden kişinin dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.🚨 Tahliye çalışmaları sürüyorYangının etkili olduğu mahallelerde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, AFAD ve jandarma ekipleri koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Alevlerin kontrol altına alınması için hava destekli müdahale gece boyunca devam etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/izmir-cesmede-yangin-nedeniyle-otoyol-ve-bazi-yollar-trafige-kapatildi-1097565795.html

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