Çocuk parkında elektrik akımına kapıldılar: 5 çocuk hastaneye kaldırıldı
Çocuk parkında elektrik akımına kapıldılar: 5 çocuk hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da bir parkta elektrikli oyuncaklara binen 5 çocuk elektrik akımına kapıldı. Çocuklar hastaneye kaldırıldı. 24.11.2025
2025-11-24T17:21+0300
2025-11-24T17:21+0300
türki̇ye
çocuk parkı
elektrik
elektrik akımı
İstanbul Bağcılar'da yaşları 8 ile 10 arasında değişen beş çocuk, Plevne Parkı'ndaki alana bir işletme tarafından konulan elektrikli araçlara binerken elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan çocuklar tedavi altına alındı. Oyuncak motosiklet oynarken akıma kapıldılar Alınan bilgiye göre, bir ilköğretim okulunda öğrenci olan M.Y.A, (9) B.K, (9) M.A.K, (9) M.E.Ç. (10) ve E.Ş. (8) Plevne Parkı'ndaki alana bir işletme tarafından konulan elektrikli oyuncaklara binmek istedi. Oyuncak motosikletle oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 çocuk hastaneye kaldırıldı. İşletme kapatıldıBelediye ekipleri parktaki oyuncakları belediyeye götürdü. Polis ve zabıta ekiplerinin incelemelerinin ardından mühürlenen işletmenin süresiz kapatılacağı öğrenildi. İşletme sahibi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.İl Sağlık Müdürü çocukları sağlık durumu hakkında bilgi verdiİstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olaya ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bağcılar'daki bir parkta meydana gelen elektrik akımına kapılma olayı üzerine bölgeye hızla sağlık ekiplerimiz sevk edilmiştir. Olay yerine kısa sürede ulaşan ambulanslarımız tarafından 5 çocuk gerekli ilk müdahaleleri yapılarak farklı hastanelere nakledilmiştir. Çocuklarımızın genel durumları iyi olmakla birlikte, tedavileri yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.
türki̇ye
Çocuk parkında elektrik akımına kapıldılar: 5 çocuk hastaneye kaldırıldı

17:21 24.11.2025
Abone ol
İstanbul'da bir parkta elektrikli oyuncaklara binen 5 çocuk elektrik akımına kapıldı. Çocuklar hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Bağcılar'da yaşları 8 ile 10 arasında değişen beş çocuk, Plevne Parkı'ndaki alana bir işletme tarafından konulan elektrikli araçlara binerken elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan çocuklar tedavi altına alındı.

Oyuncak motosiklet oynarken akıma kapıldılar

Alınan bilgiye göre, bir ilköğretim okulunda öğrenci olan M.Y.A, (9) B.K, (9) M.A.K, (9) M.E.Ç. (10) ve E.Ş. (8) Plevne Parkı'ndaki alana bir işletme tarafından konulan elektrikli oyuncaklara binmek istedi. Oyuncak motosikletle oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 çocuk hastaneye kaldırıldı.

İşletme kapatıldı

Belediye ekipleri parktaki oyuncakları belediyeye götürdü. Polis ve zabıta ekiplerinin incelemelerinin ardından mühürlenen işletmenin süresiz kapatılacağı öğrenildi. İşletme sahibi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İl Sağlık Müdürü çocukları sağlık durumu hakkında bilgi verdi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olaya ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bağcılar'daki bir parkta meydana gelen elektrik akımına kapılma olayı üzerine bölgeye hızla sağlık ekiplerimiz sevk edilmiştir. Olay yerine kısa sürede ulaşan ambulanslarımız tarafından 5 çocuk gerekli ilk müdahaleleri yapılarak farklı hastanelere nakledilmiştir. Çocuklarımızın genel durumları iyi olmakla birlikte, tedavileri yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.
