YSK, CHP'nin itirazını kabul etti: 'CHP'nin İstanbul İlçe Kongreleri kaldığı yerden devam edecek'

YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı ve 'İstanbul İlçe Kongreleri kaldığı yerden devam edecek' dedi. 05.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-05T16:50+0300

2025-09-05T16:50+0300

2025-09-05T17:04+0300

poli̇ti̇ka

ysk

chp

itiraz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/11/1063563080_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_83037aa9967349b9c7871ed2099fe965.jpg

YSK Başkanı Yener, CHP'nin İstanbul'da 5 ilçedeki kongrelerinin durdurulması kararının kaldırıldığını açıkladı.İl yönetimi itirazı reddedildiİl yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının ise reddedildiğini açıkladı.Ne olmuştu?Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin, İstanbul'da bazı ilçe seçim kurullarının kongrelerini iptal eden mahkeme kararlarına karşı "tam kanunsuzluk" başvurusunu görüşmek üzere bugün toplanması kararlaştırılmıştı.CHP'nin il yönetimi itirazıCHP, YSK'ye yaptığı başvuruda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının "hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı" olduğunu ileri sürmüştü.CHP'nin başvurusunda, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının söz konusu mahkeme kararına dayanarak kongreleri iptal etmesinin "tam kanunsuzluk" teşkil ettiği belirtilmiş, Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca yalnızca seçim kurullarının denetiminde yürütülebileceği ifade edilerek, YSK'nin "tam kanunsuzluk" yetkisini kullanması ve söz konusu ilçe seçim kurullarının kararlarının kaldırılması istenmişti.

2025

ysk, chp, itiraz