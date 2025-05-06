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Ünlü rapçı Lvbel C5 'uyuşturucuya özendirme' suçundan tutuklandı: Havhavhav şarkısıyla çok konuşulmuştu
Ünlü rapçı Lvbel C5 'uyuşturucuya özendirme' suçundan tutuklandı: Havhavhav şarkısıyla çok konuşulmuştu
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Rap dünyasının tanınan isimlerinden olan ve Lvbel C5 mahlasını kullanan ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur tutuklandı 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T13:21+0300
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yaşam
lvbel c5
uyuşturucu
rap
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Türkiye'de rap dünyasının tanınan isimleri arasında yer alan ve Lvbel C5 mahlasını kullanan ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik etmek iddiasıyla tutuklandı. Lvbel C5'in hit olan "Havhavhav" şarkısı ise 3 ayda 65 milyona yakın görüntüleme almıştı. Kandıra Cezaevi'ne gönderilditv100'ün haberine göre, Lvbel C5 mahlasını kullanan rapçi Süleyman Burak Bodur, dün akşam saatlerinde şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik etmek suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. İfadesinin ardından Gebze Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Bodur, tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi. Lvbel C5 kimdir?Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan ünlü rapçi, 20 Nisan 2001 tarihinde Sakarya’da doğumlu. Müzik kariyerine 2019 yılında “Drop” adlı şarkısıyla başlamıştır. 2021’de çıkan “Ralli” adlı şarkısı Batuflex ile büyük bir hit oldu ve Türkiye listelerinde bir numaraya yükseldi. 2022 yılında ilk albümü “C5MODE”u çıkardı. Lvbel C5'in hit olan "Havhavhav" şarkısı ise 3 ayda Youtube'da 65 milyona yakın görüntüleme almıştı.
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lvbel c5 kimdir, lvbel c5 neden tutuklandı, lvbel c5 şarkısı, lvbel c5 kaç yaşında, lvbel c5 havhavhav
lvbel c5 kimdir, lvbel c5 neden tutuklandı, lvbel c5 şarkısı, lvbel c5 kaç yaşında, lvbel c5 havhavhav

Ünlü rapçı Lvbel C5 'uyuşturucuya özendirme' suçundan tutuklandı: Havhavhav şarkısıyla çok konuşulmuştu

13:21 06.05.2025 (güncellendi: 13:22 06.05.2025)
Lvbel C5 sosyal medya
Lvbel C5 sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
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Rap dünyasının tanınan isimlerinden olan ve Lvbel C5 mahlasını kullanan ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur tutuklandı
Türkiye'de rap dünyasının tanınan isimleri arasında yer alan ve Lvbel C5 mahlasını kullanan ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik etmek iddiasıyla tutuklandı. Lvbel C5'in hit olan "Havhavhav" şarkısı ise 3 ayda 65 milyona yakın görüntüleme almıştı.

Kandıra Cezaevi'ne gönderildi

tv100'ün haberine göre, Lvbel C5 mahlasını kullanan rapçi Süleyman Burak Bodur, dün akşam saatlerinde şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik etmek suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. İfadesinin ardından Gebze Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Bodur, tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

Lvbel C5 kimdir?

Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan ünlü rapçi, 20 Nisan 2001 tarihinde Sakarya’da doğumlu.
Müzik kariyerine 2019 yılında “Drop” adlı şarkısıyla başlamıştır. 2021’de çıkan “Ralli” adlı şarkısı Batuflex ile büyük bir hit oldu ve Türkiye listelerinde bir numaraya yükseldi. 2022 yılında ilk albümü “C5MODE”u çıkardı. Lvbel C5'in hit olan "Havhavhav" şarkısı ise 3 ayda Youtube'da 65 milyona yakın görüntüleme almıştı.
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