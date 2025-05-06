https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/unlu-rapci-lvbel-c5-uyusturucuya-ozendirme-sucundan-tutuklandi-havhavhav-sarkisiyla-cok-1095964145.html

Ünlü rapçı Lvbel C5 'uyuşturucuya özendirme' suçundan tutuklandı: Havhavhav şarkısıyla çok konuşulmuştu

Ünlü rapçı Lvbel C5 'uyuşturucuya özendirme' suçundan tutuklandı: Havhavhav şarkısıyla çok konuşulmuştu

Sputnik Türkiye

Rap dünyasının tanınan isimlerinden olan ve Lvbel C5 mahlasını kullanan ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur tutuklandı 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T13:21+0300

2025-05-06T13:21+0300

2025-05-06T13:22+0300

yaşam

lvbel c5

uyuşturucu

rap

rap müzik

tutuklama

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Türkiye'de rap dünyasının tanınan isimleri arasında yer alan ve Lvbel C5 mahlasını kullanan ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik etmek iddiasıyla tutuklandı. Lvbel C5'in hit olan "Havhavhav" şarkısı ise 3 ayda 65 milyona yakın görüntüleme almıştı. Kandıra Cezaevi'ne gönderilditv100'ün haberine göre, Lvbel C5 mahlasını kullanan rapçi Süleyman Burak Bodur, dün akşam saatlerinde şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik etmek suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. İfadesinin ardından Gebze Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Bodur, tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi. Lvbel C5 kimdir?Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan ünlü rapçi, 20 Nisan 2001 tarihinde Sakarya’da doğumlu. Müzik kariyerine 2019 yılında “Drop” adlı şarkısıyla başlamıştır. 2021’de çıkan “Ralli” adlı şarkısı Batuflex ile büyük bir hit oldu ve Türkiye listelerinde bir numaraya yükseldi. 2022 yılında ilk albümü “C5MODE”u çıkardı. Lvbel C5'in hit olan "Havhavhav" şarkısı ise 3 ayda Youtube'da 65 milyona yakın görüntüleme almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231012/turkiyede-son-10-yilda-en-cok-dinlenen-sarkicilar-1076268452.html

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