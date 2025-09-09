https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/yurt-disina-cikis-harci-yukseltildi-1000-tl-oldu-1099206734.html

Yurt dışına çıkış harcı yükseltildi: 1000 TL oldu

Yurt dışına çıkış harcı 710 TL'den yükseltilerek 1000 TL oldu. 09.09.2025, Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 710 TL olan yurt dışına çıkış harcı, bin TL'ye yükseltildi.Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) veznelerine makbuz karşılığında ödenebiliyor.710 TL'ye yükseldiği zaman alınan kararın geçerliliğine göre, Yurt dışına çıkış harcının ödenmesine karşın, yurt dışına çıkışın yapılmaması veya muafiyet kapsamında olan kişilerden harç tahsil edilmiş olması halinde ücret iade edilecek.

