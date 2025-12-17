https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/gullunun-oglu-tugberkin-ifadesi-ortaya-cikti-camdan-atacagim-ifadesini-ablam-tugyan-soyluyor-1101862964.html

Güllü'nün oğlu Tuğberk'in ifadesi ortaya çıktı: 'Camdan atacağım ifadesini ablam Tuğyan söylüyor'

Yalova’da şarkıcı Güllü olarak tanınan Gül Tut’un ölümüne ilişkin soruşturmada oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Gülter... 17.12.2025, Sputnik Türkiye

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Eylül’de Çınarcık’taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, avukatıyla birlikte savcılığa gelerek ifade verdi. Gülter, olay gecesi İstanbul’da olduğunu ve yolda ilerlerken annesinin öldüğünü öğrendiğini söyledi.Evdeki kameralar ve cep telefonuGülter, annesinin evindeki kameraları cep telefonundaki uygulama üzerinden izleyebildiğini belirterek, kamera kartlarının alınabilmesi için karakol amirine yardımcı olduğunu, hastaneye ulaştığında da cep telefonunu görevlilere verdiğini ifade etti. Evde kayıt yapabilen 5 kamera bulunduğunu, bazı kameraların aktif olmadığını da anlattı.'Annem ile Tuğyan sık sık tartışırdı'İfadesinde aile içi ilişkilere değinen Gülter, annesi ile ablası Tuğyan Gülter arasında sık sık tartışmalar yaşandığını ancak bu tartışmaların fiziksel şiddete dönüşmediğini söyledi. “Ablamın çevresini de sevmem” diyen Gülter, ablasının daha kavgacı ve eğlenceye düşkün bir yapıda olduğunu belirtti.Eve giriş ve camın kırılmasıAnnesinin cenazesinin morgda olduğunu öğrendikten sonra Çınarcık’taki eve girmek zorunda kaldığını ifade eden Gülter, anahtar olmadığı için komşunun terasından eve girdiğini, kapının şifreli olması nedeniyle çilingir çağıramadığını ve camı kırarak içeri girdiğini ayrıntılarıyla anlattı.Ziynet eşyası ve çanta detayıEvden herhangi bir ziynet eşyası almadığını vurgulayan Gülter, annesinin altınlarını her zaman kolunda taşıdığını söyledi. Sadece annesine ait belgelerin bulunduğu sırt çantasını aldığını, içinde şarkı sözleri, banka evrakları ve telif haklarına ilişkin belgelerin bulunduğunu belirtti.Kamera kayıtlarındaki sesler tek tek anlatıldıGülter, olay gecesine ait ses kayıtlarını internet üzerinden dinlediğini belirterek, ifadede şu değerlendirmelerde bulundu:“Videoda dinlediğim ‘Atacağım camdan, atlayacak mısın camdan’ kelimelerini de ablam Tuğyan söylüyor. Yine dinlediğim ses kaydında ‘Gerek var mı?’ ya da ‘Kelebek var mı?’ şeklinde duyduğum sözleri ablam söylüyor.”Cam korkusu ve üç ihtimalAnnesinin camdan ve yükseklikten korktuğunu belirten Gülter, camın yanında bulunmasının üç ihtimali olabileceğini anlattı: camı kapatmak, bir böceği dışarı atmak ya da birinin annesini camın yanına götürmüş olması.'Ablam çok yalan söyleyen biridir'İfadesinin en dikkat çeken bölümünde Gülter, ablası hakkında şu sözleri kullandı:“Ablam çok yalan söyleyen biridir, 10 lafından 9’u yalandır. Çok yalan söyleyen biridir. Aslında benim bu süreçte şüphem oluşmuştur. Şüphelerim oluşup kayboluyordu. Ablamın ya da Sultan’ın böyle bir şey yapacağını düşünmedim.”'Vebal almak istemiyorum ama…'Gülter, ifadesinin devamında şu değerlendirmeyi yaptı:“Vebal almak istemiyorum ama K. için annemi öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. Eğer annem bir cinayet sebebiyle vefat etmişse, yapan, düşünen, olaya karışan herkesten şikayetçiyim.”

