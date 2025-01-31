https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/fetonun-para-kasasi-erdal-babadag-tutuklandi-firari-isimlerle-sohbeti-tespit-edildi-1093254864.html

FETÖ'nün para kasası Erdal Babadağ tutuklandı: Firari isimlerle sohbeti tespit edildi

FETÖ'nün para kasası Erdal Babadağ tutuklandı: Firari isimlerle sohbeti tespit edildi

Sputnik Türkiye

Bank Asya Grubu hissedarlarından Erdal Babadağ’ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında tutuklama, 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T22:47+0300

2025-01-31T22:47+0300

2025-01-31T22:47+0300

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terör hücresi

terör örgütleri

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

terör eylemi

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Bank Asya'nın ortağı Erdal Babadağ çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ’nün mali yapılanmasında yer alan ve kapatılan Bank Asya Grubu hissedarlarından Erdal Babadağ’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Babadağ’ın daha önce etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kaldığı ancak örgütsel faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Babadağ’ın firari FETÖ mensuplarıyla iletişimde olduğu, Zoom üzerinden örgüt sohbetleri yaptığı ve yardım paralarının aktarılmasında aktif rol oynadığı tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/9-yildir-araniyordu-feto-firarisi-eski-yargitay-uyesi-ismail-kose-tutuklandi-1092503627.html

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