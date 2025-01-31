https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/fetonun-para-kasasi-erdal-babadag-tutuklandi-firari-isimlerle-sohbeti-tespit-edildi-1093254864.html
FETÖ'nün para kasası Erdal Babadağ tutuklandı: Firari isimlerle sohbeti tespit edildi
FETÖ'nün para kasası Erdal Babadağ tutuklandı: Firari isimlerle sohbeti tespit edildi
Sputnik Türkiye
Bank Asya Grubu hissedarlarından Erdal Babadağ’ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında tutuklama, 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T22:47+0300
2025-01-31T22:47+0300
2025-01-31T22:47+0300
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Bank Asya'nın ortağı Erdal Babadağ çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ’nün mali yapılanmasında yer alan ve kapatılan Bank Asya Grubu hissedarlarından Erdal Babadağ’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Babadağ’ın daha önce etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kaldığı ancak örgütsel faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Babadağ’ın firari FETÖ mensuplarıyla iletişimde olduğu, Zoom üzerinden örgüt sohbetleri yaptığı ve yardım paralarının aktarılmasında aktif rol oynadığı tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/9-yildir-araniyordu-feto-firarisi-eski-yargitay-uyesi-ismail-kose-tutuklandi-1092503627.html
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terör, terör örgütü, terör hücresi, terör örgütleri, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), terör eylemi, terör saldırısı, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu, bank asya
FETÖ'nün para kasası Erdal Babadağ tutuklandı: Firari isimlerle sohbeti tespit edildi
Bank Asya Grubu hissedarlarından Erdal Babadağ’ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında tutuklama, 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Savcılık sevk yazısında, Babadağ’ın firari FETÖ mensuplarıyla irtibat halinde olduğu ve Zoom üzerinden örgüt sohbetleri düzenlediği belirtildi.
Bank Asya'nın ortağı Erdal Babadağ çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ’nün mali yapılanmasında yer alan ve kapatılan Bank Asya Grubu hissedarlarından Erdal Babadağ’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Babadağ’ın daha önce etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kaldığı ancak örgütsel faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Babadağ’ın firari FETÖ mensuplarıyla iletişimde olduğu, Zoom üzerinden örgüt sohbetleri yaptığı ve yardım paralarının aktarılmasında aktif rol oynadığı tespit edildi.