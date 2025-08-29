Türkiye
İstanbul
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile karıştırıldığı iddiasına hapis istemi
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile karıştırıldığı iddiasına hapis istemi
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile karıştırıldığı iddiasına hapis istemi
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye... 29.08.2025
2025-08-29T14:09+0300
2025-08-29T14:09+0300
türki̇ye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
beyoğlu belediye başkanı i̇nan güney
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki son seçimlerde “seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet edildiği” iddiasıyla başlattığı soruşturmayı tamamladı.10 şüpheli hakkında dava talebiHazırlanan iddianamede, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi yer aldı.Şüpheliler hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesi uyarınca “oylamaya hile karıştırılması” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.İddianame mahkemeye gönderildiBaşsavcılık tarafından onaylanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Fenerbahçe ile Jose Mourinho'nun yolları ayrıldı
14:09 29.08.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında “oylamaya hile karıştırılması” suçundan 1 ila 3 yıl hapis istemiyle iddianame düzenledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki son seçimlerde “seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet edildiği” iddiasıyla başlattığı soruşturmayı tamamladı.

10 şüpheli hakkında dava talebi

Hazırlanan iddianamede, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi yer aldı.
Şüpheliler hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesi uyarınca “oylamaya hile karıştırılması” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame mahkemeye gönderildi

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Jose Mourinho
SPOR
Fenerbahçe ile Jose Mourinho'nun yolları ayrıldı: Hisseler yükseldi
10:39
