CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile karıştırıldığı iddiasına hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki son seçimlerde “seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet edildiği” iddiasıyla başlattığı soruşturmayı tamamladı.10 şüpheli hakkında dava talebiHazırlanan iddianamede, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi yer aldı.Şüpheliler hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesi uyarınca “oylamaya hile karıştırılması” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.İddianame mahkemeye gönderildiBaşsavcılık tarafından onaylanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

