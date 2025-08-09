https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/minguzzi-cinayeti-saniklarinin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti--1098472024.html
Minguzzi cinayeti sanıklarının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Minguzzi cinayeti sanıklarının yeni görüntüleri ortaya çıktı
09.08.2025
Kadıköy'de bit pazarında 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanıkların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sanıkların olay öncesinde bir parkta ateş yaktıkları, metro turnikesinden de kaçak geçiş yaptıkları görülüyor.Çocuk parkında ateş yakmışlarTÜBİTAK tarafından kurtarıldığı belirtilen kamera görüntülerinde, sanıkların olay öncesinde bir parkta ateş yaktığı görülüyor.Başka bir kamera görüntüsünde ise metro turnikesine gelen şüphelilerin kaçak geçiş yapması yer alıyor.Ne olmuştu?Kadıköy, Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almaya giden Mattia Ahmet Minguzzi, burada bıçaklanmıştı.Ağır yaralanan Minguzzi 17 gün sonra hastanede yaşamını yitirirken, Minguzzi'yi bıçakladığı belirlenen B.B. (15) ile yere düştükten sonra tekmelediği tespit edilen U.B. (15) tutuklanmıştı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu 2 şüpheli hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.Olaydan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen M.A.D. ve A.Ö. de tutuklanmış ve bu şüpheliler hakkında ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
