İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, görevden uzaklaştırıldı 19.08.2025, Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.İçişleri Bakanlığı’nın Güney’in görevinden uzaklaştırılmasına dair açıklaması şöyle:“Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, hakkında 'Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19.08.2025 tarih ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.”Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 15 Ağustos'ta gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 17 kişi, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" iddiasıyla tutuklandı.

