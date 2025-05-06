https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/ucan-adam-sabri-yildiz-hayatini-kaybetti-1095952699.html

Uçan Adam Sabri Yıldız hayatını kaybetti

Uçan Adam Sabri Yıldız hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

"Havada durdum şahitlerim var" sözüyle sosyal medyada kültleşen, “Uçan Adam” olarak tanınan Sabri Yıldız’ın hayatını kaybettiği açıklandı. Vefat haberi, sevenlerini yasa boğdu.

2025-05-06T09:55+0300

2025-05-06T09:55+0300

2025-05-06T09:55+0300

m6 (kanal)

ölüm

yaşam

sabri yıldız

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Türk televizyon tarihinin en sıra dışı figürlerinden biri olan Sabri Yıldız, halk arasında "Uçan Adam" lakabıyla tanınmış ve sosyal medyada yıllarca hafızalardan silinmeyen görüntülere konu olmuştu. Yıldız’ın ölüm haberi, sosyal medyada YouTuber Testo Taylan tarafından duyuruldu.“Uçan adam Sabri abim vefat etmiş, şu an haberim oldu. Mekanı cennet olsun. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti” sözleriyle paylaştı.“Havada durdum, şahitlerim var”Sabri Yıldız, ilk kez geniş kitlelerce Kanal D’de yayınlanan Esra Ceyhan’ın programında tanınmıştı. Programda yaptığı “Allah Allah” nidaları eşliğinde yere atlama ve havada durduğunu iddia etme sahnesi, onu kısa sürede fenomen haline getirdi.Yıllar içinde sosyal medyada viral olan "Havada durdum, şahitlerim var" repliği ise adeta bir internet kültü haline geldi.Ekranlardan sosyal medyaya uzanan bir yolculukYıldız, kısa süreli de olsa bazı yerli yapımlarda küçük roller aldı. Ancak medya sektöründe kalıcı bir yer edinemedi. Maddi zorluklar ve işsizlik, onu bir dönem sosyal yardımlarla yaşamaya zorladı. Son olarak Hayrettin’in sunduğu Kaos Show’a konuk olmuştu.Fenomenleşen bir kişiliğin ardındanSosyal medya kullanıcıları, Yıldız’ın doğallığı, dobra kişiliği ve unutulmaz sahneleriyle hatırlandığını belirtti. Sabri Yıldız’ın vefatı sonrası Twitter ve Instagram'da birçok kişi, onun ikonik videolarını ve sözlerini paylaşarak anısını yaşattı.

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