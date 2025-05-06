Uçan Adam Sabri Yıldız hayatını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e ‘geçmiş olsun’ mesajı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım','Kibar Feyzo' gibi birçok ünlü filmin mimarıydı...
12:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depremleri cep telefonlarına erken haber vermek için kullanılan program
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Fikirlerin gücü: Karl Marx ve devrim
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Ahmed eş-Şara silahlı grupları kontrol edemiyor gibi gözüküyor'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Trump: ‘Avrupa liderleri Putin’i aramamı rica ediyor’
17:40
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
17:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
Baharın ayak sesi Hıdırellez inanışları
18:17
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kıbrıs’taki Külliye açılışı sonrası havalimanında gerginlik iddiası
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Saldırganın MASAK ve HTS kayıtları araştırılıyor
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
14 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
12:10
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:10
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/ucan-adam-sabri-yildiz-hayatini-kaybetti-1095952699.html
Uçan Adam Sabri Yıldız hayatını kaybetti
Uçan Adam Sabri Yıldız hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
"Havada durdum şahitlerim var" sözüyle sosyal medyada kültleşen, “Uçan Adam” olarak tanınan Sabri Yıldız’ın hayatını kaybettiği açıklandı. Vefat haberi, sevenlerini yasa boğdu.
2025-05-06T09:55+0300
2025-05-06T09:55+0300
m6 (kanal)
ölüm
yaşam
sabri yıldız
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095952988_9:0:884:492_1920x0_80_0_0_010b595fcfca5ec8b9231c95a00f360e.png
Türk televizyon tarihinin en sıra dışı figürlerinden biri olan Sabri Yıldız, halk arasında "Uçan Adam" lakabıyla tanınmış ve sosyal medyada yıllarca hafızalardan silinmeyen görüntülere konu olmuştu. Yıldız’ın ölüm haberi, sosyal medyada YouTuber Testo Taylan tarafından duyuruldu.“Uçan adam Sabri abim vefat etmiş, şu an haberim oldu. Mekanı cennet olsun. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti” sözleriyle paylaştı.“Havada durdum, şahitlerim var”Sabri Yıldız, ilk kez geniş kitlelerce Kanal D’de yayınlanan Esra Ceyhan’ın programında tanınmıştı. Programda yaptığı “Allah Allah” nidaları eşliğinde yere atlama ve havada durduğunu iddia etme sahnesi, onu kısa sürede fenomen haline getirdi.Yıllar içinde sosyal medyada viral olan "Havada durdum, şahitlerim var" repliği ise adeta bir internet kültü haline geldi.Ekranlardan sosyal medyaya uzanan bir yolculukYıldız, kısa süreli de olsa bazı yerli yapımlarda küçük roller aldı. Ancak medya sektöründe kalıcı bir yer edinemedi. Maddi zorluklar ve işsizlik, onu bir dönem sosyal yardımlarla yaşamaya zorladı. Son olarak Hayrettin’in sunduğu Kaos Show’a konuk olmuştu.Fenomenleşen bir kişiliğin ardındanSosyal medya kullanıcıları, Yıldız’ın doğallığı, dobra kişiliği ve unutulmaz sahneleriyle hatırlandığını belirtti. Sabri Yıldız’ın vefatı sonrası Twitter ve Instagram'da birçok kişi, onun ikonik videolarını ve sözlerini paylaşarak anısını yaşattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/siradan-bir-yuruyuse-cikmisti-servet-buldu-cop-sandigi-cisim-elmas-cikti-1095948204.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095952988_119:0:775:492_1920x0_80_0_0_8e7adc5b175ec9dd2152867354a5e1bc.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sabri yıldız öldü mü, uçan adam sabri vefat etti, havada durdum repliği, sabri yıldız kimdir, uçan adam kimdi, esra ceyhan programı sabri yıldız, uçan adam hayatı, sabri yıldız videosu
sabri yıldız öldü mü, uçan adam sabri vefat etti, havada durdum repliği, sabri yıldız kimdir, uçan adam kimdi, esra ceyhan programı sabri yıldız, uçan adam hayatı, sabri yıldız videosu

Uçan Adam Sabri Yıldız hayatını kaybetti

09:55 06.05.2025
© FotoğrafUçan Adam Sabri Yıldız
Uçan Adam Sabri Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© Fotoğraf
Abone ol
"Havada durdum, şahitlerim var" sözüyle hafızalara kazınan Sabri Yıldız hayatını kaybetti. Uçan Adam lakabıyla tanınan Yıldız’ın vefat haberi sosyal medyada duyuruldu.
Türk televizyon tarihinin en sıra dışı figürlerinden biri olan Sabri Yıldız, halk arasında "Uçan Adam" lakabıyla tanınmış ve sosyal medyada yıllarca hafızalardan silinmeyen görüntülere konu olmuştu. Yıldız’ın ölüm haberi, sosyal medyada YouTuber Testo Taylan tarafından duyuruldu.
“Uçan adam Sabri abim vefat etmiş, şu an haberim oldu. Mekanı cennet olsun. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti” sözleriyle paylaştı.

“Havada durdum, şahitlerim var”

Sabri Yıldız, ilk kez geniş kitlelerce Kanal D’de yayınlanan Esra Ceyhan’ın programında tanınmıştı. Programda yaptığı “Allah Allah” nidaları eşliğinde yere atlama ve havada durduğunu iddia etme sahnesi, onu kısa sürede fenomen haline getirdi.
Yıllar içinde sosyal medyada viral olan "Havada durdum, şahitlerim var" repliği ise adeta bir internet kültü haline geldi.

Ekranlardan sosyal medyaya uzanan bir yolculuk

Yıldız, kısa süreli de olsa bazı yerli yapımlarda küçük roller aldı. Ancak medya sektöründe kalıcı bir yer edinemedi. Maddi zorluklar ve işsizlik, onu bir dönem sosyal yardımlarla yaşamaya zorladı. Son olarak Hayrettin’in sunduğu Kaos Show’a konuk olmuştu.

Fenomenleşen bir kişiliğin ardından

Sosyal medya kullanıcıları, Yıldız’ın doğallığı, dobra kişiliği ve unutulmaz sahneleriyle hatırlandığını belirtti. Sabri Yıldız’ın vefatı sonrası Twitter ve Instagram'da birçok kişi, onun ikonik videolarını ve sözlerini paylaşarak anısını yaşattı.
Rus elmas şirketi Alrosa - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
EKONOMİ
Sıradan bir yürüyüşe çıkmıştı servet buldu: Çöp sandığı cisim elmas çıktı
08:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала