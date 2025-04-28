https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/yuzucu-aysu-turkoglundan-yeni-rekor-kaiwi-kanalini-gecen-en-genc-turk-sporcu-oldu-1095750711.html
Yüzücü Aysu Türkoğlu'ndan yeni rekor: Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk sporcu oldu
Yüzücü Aysu Türkoğlu'ndan yeni rekor: Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk sporcu oldu
Sputnik Türkiye
aysu türkoğlu
2025-04-28T17:33+0300
2025-04-28T17:33+0300
2025-04-28T17:37+0300
spor
aysu türkoğlu
kaiwi kanalı
yüzücü
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Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, dünyanın en zorlu 7 açık su parkurundan oluşan Ocean’s Seven serisinin ilk 4 parkurunu başarıyla geçmişti. Yüzücü, serinin beşinci parkuru olan Ka’iwi Kanalı’nı da yüzerek tarihe geçti.Aysu Türkoğlu'ndan yeni rekorAysu, Moloka’i ve O’ahu adaları arasındaki 42 kilometrelik sert akıntıları ve büyük dalgalarıyla bilinen kanalı geçmek için 27 Nisan Pazar günü saat 17.30’da suya girdi. 21 saat yüzdü23 yaşındaki yüzücünün denizdeki mücadelesi, takip botundan görüntülendi, sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.Türkiye tarihinde bir ilkSıcak ve dalgalı denizde, denizanalarının arasında yüzen Aysu Türkoğlu, 21 saatin sonunda kanalı yüzerek geçti. Sahile Türk bayrağı ile çıkan Türkoğlu, büyük sevinç yaşadı.Aysu Türkoğlu, bu kanalı geçen en genç Türk yüzücü oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/cook-bogazi-kuzey-kanali-ve-mans-denizini-yuzdu-sirada-kopekbaliklari-ile-dolu-kaiwi-kanali-var-bir-1095103891.html
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aysu türkoğlu, kaiwi kanalı, kaiwi kanalı aysu türkoğlu, kaiwi kanalı nerede
aysu türkoğlu, kaiwi kanalı, kaiwi kanalı aysu türkoğlu, kaiwi kanalı nerede
Yüzücü Aysu Türkoğlu'ndan yeni rekor: Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk sporcu oldu
17:33 28.04.2025 (güncellendi: 17:37 28.04.2025)
23 yaşındaki açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Ka’iwi Kanalı’nı 21 saatte geçerek bu kanalı geçen en genç Türk yüzücü oldu.
Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, dünyanın en zorlu 7 açık su parkurundan oluşan Ocean’s Seven serisinin ilk 4 parkurunu başarıyla geçmişti. Yüzücü, serinin beşinci parkuru olan Ka’iwi Kanalı’nı da yüzerek tarihe geçti.
Aysu Türkoğlu'ndan yeni rekor
Aysu, Moloka’i ve O’ahu adaları arasındaki 42 kilometrelik sert akıntıları ve büyük dalgalarıyla bilinen kanalı geçmek için 27 Nisan Pazar günü saat 17.30’da suya girdi.
23 yaşındaki yüzücünün denizdeki mücadelesi, takip botundan görüntülendi, sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.
Türkiye tarihinde bir ilk
Sıcak ve dalgalı denizde, denizanalarının arasında yüzen Aysu Türkoğlu, 21 saatin sonunda kanalı yüzerek geçti. Sahile Türk bayrağı ile çıkan Türkoğlu, büyük sevinç yaşadı.
Aysu Türkoğlu, bu kanalı geçen en genç Türk yüzücü oldu.