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Yüzücü Aysu Türkoğlu'ndan yeni rekor: Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk sporcu oldu
Yüzücü Aysu Türkoğlu'ndan yeni rekor: Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk sporcu oldu
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kaiwi kanalı
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Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, dünyanın en zorlu 7 açık su parkurundan oluşan Ocean’s Seven serisinin ilk 4 parkurunu başarıyla geçmişti. Yüzücü, serinin beşinci parkuru olan Ka’iwi Kanalı’nı da yüzerek tarihe geçti.Aysu Türkoğlu'ndan yeni rekorAysu, Moloka’i ve O’ahu adaları arasındaki 42 kilometrelik sert akıntıları ve büyük dalgalarıyla bilinen kanalı geçmek için 27 Nisan Pazar günü saat 17.30’da suya girdi. 21 saat yüzdü23 yaşındaki yüzücünün denizdeki mücadelesi, takip botundan görüntülendi, sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.Türkiye tarihinde bir ilkSıcak ve dalgalı denizde, denizanalarının arasında yüzen Aysu Türkoğlu, 21 saatin sonunda kanalı yüzerek geçti. Sahile Türk bayrağı ile çıkan Türkoğlu, büyük sevinç yaşadı.Aysu Türkoğlu, bu kanalı geçen en genç Türk yüzücü oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/cook-bogazi-kuzey-kanali-ve-mans-denizini-yuzdu-sirada-kopekbaliklari-ile-dolu-kaiwi-kanali-var-bir-1095103891.html
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aysu türkoğlu, kaiwi kanalı, kaiwi kanalı aysu türkoğlu, kaiwi kanalı nerede
aysu türkoğlu, kaiwi kanalı, kaiwi kanalı aysu türkoğlu, kaiwi kanalı nerede

Yüzücü Aysu Türkoğlu'ndan yeni rekor: Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk sporcu oldu

17:33 28.04.2025 (güncellendi: 17:37 28.04.2025)
Aysu Türkoğlu
Aysu Türkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
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23 yaşındaki açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Ka’iwi Kanalı’nı 21 saatte geçerek bu kanalı geçen en genç Türk yüzücü oldu.
Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, dünyanın en zorlu 7 açık su parkurundan oluşan Ocean’s Seven serisinin ilk 4 parkurunu başarıyla geçmişti. Yüzücü, serinin beşinci parkuru olan Ka’iwi Kanalı’nı da yüzerek tarihe geçti.

Aysu Türkoğlu'ndan yeni rekor

Aysu, Moloka’i ve O’ahu adaları arasındaki 42 kilometrelik sert akıntıları ve büyük dalgalarıyla bilinen kanalı geçmek için 27 Nisan Pazar günü saat 17.30’da suya girdi.

21 saat yüzdü

23 yaşındaki yüzücünün denizdeki mücadelesi, takip botundan görüntülendi, sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.
aysu türkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
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Cook Boğazı, Kuzey Kanalı ve Manş Denizi'ni yüzdü, sırada köpekbalıkları ile dolu Kaiwi Kanalı var: 'Bir ısırık alıyor'
4 Nisan, 09:16

Türkiye tarihinde bir ilk

Sıcak ve dalgalı denizde, denizanalarının arasında yüzen Aysu Türkoğlu, 21 saatin sonunda kanalı yüzerek geçti. Sahile Türk bayrağı ile çıkan Türkoğlu, büyük sevinç yaşadı.
Aysu Türkoğlu, bu kanalı geçen en genç Türk yüzücü oldu.
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