https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/yuzucu-aysu-turkoglundan-yeni-rekor-kaiwi-kanalini-gecen-en-genc-turk-sporcu-oldu-1095750711.html

Yüzücü Aysu Türkoğlu'ndan yeni rekor: Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk sporcu oldu

Yüzücü Aysu Türkoğlu'ndan yeni rekor: Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk sporcu oldu

Sputnik Türkiye

aysu türkoğlu

2025-04-28T17:33+0300

2025-04-28T17:33+0300

2025-04-28T17:37+0300

spor

aysu türkoğlu

kaiwi kanalı

yüzücü

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Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, dünyanın en zorlu 7 açık su parkurundan oluşan Ocean’s Seven serisinin ilk 4 parkurunu başarıyla geçmişti. Yüzücü, serinin beşinci parkuru olan Ka’iwi Kanalı’nı da yüzerek tarihe geçti.Aysu Türkoğlu'ndan yeni rekorAysu, Moloka’i ve O’ahu adaları arasındaki 42 kilometrelik sert akıntıları ve büyük dalgalarıyla bilinen kanalı geçmek için 27 Nisan Pazar günü saat 17.30’da suya girdi. 21 saat yüzdü23 yaşındaki yüzücünün denizdeki mücadelesi, takip botundan görüntülendi, sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.Türkiye tarihinde bir ilkSıcak ve dalgalı denizde, denizanalarının arasında yüzen Aysu Türkoğlu, 21 saatin sonunda kanalı yüzerek geçti. Sahile Türk bayrağı ile çıkan Türkoğlu, büyük sevinç yaşadı.Aysu Türkoğlu, bu kanalı geçen en genç Türk yüzücü oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/cook-bogazi-kuzey-kanali-ve-mans-denizini-yuzdu-sirada-kopekbaliklari-ile-dolu-kaiwi-kanali-var-bir-1095103891.html

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