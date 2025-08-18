https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/1098663821.html

Duayen tarihçi, siyaset bilimci Prof. Dr. Mete Tunçay hayatını kaybetti

Duayen tarihçi, siyaset bilimci Prof. Dr. Mete Tunçay hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. Mete Tunçay, 89 yaşında hayatını kaybetti. 18.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-18T11:28+0300

2025-08-18T11:28+0300

2025-08-18T11:28+0300

yaşam

hayatını kaybetti

tarihçi

prof. dr. mete tunçay

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098663654_0:78:2048:1230_1920x0_80_0_0_9e115502fdbd680d5b9a49f3e221b2aa.jpg

Osmanlı ve Türkiye’deki sol hareketlerin tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan ünlü tarihçi Prof. Dr. Mete Tunçay, 89 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Prof. Dr. Tunçay'ın cenaze detayları henüz açıklanmadı. Acı haberi yakın dostu duyurduTunçay’ın acı haberini yakın dostu, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Alkan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Çok üzüldüm. Bir devir kapanmış gibi üzüldüm Hocam, ağabeyim, yoldaşım, akıl hocam ve 45 yıllık dostumdu. Başta değerli eşi Gönül Paçacı olmak üzere bütün sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Cenazeyle ilgili bilgi gelince paylaşacağım"Mete Tunçay kimdir?1936’da İstanbul’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okudu. Aynı kurumda 1961’de siyasal bilimler doktoru, 1966’da siyasal teoriler doçenti oldu.1961’de Rockefeller bursuyla Londra İktisat ve Siyasal Bilimler Okulu’nda incelemeler yaptı. 1972-1973 yıllarında bir yıl süreyle DİSK’te araştırma uzmanlığı görevini yürüttü. 1979’da SSCB Bilimler Akademisi konuğu olarak Sovyetler Birliği’nde, 1979-1980’de Fulbright bursuyla ABD’deki Stanford Üniversitesi Hoover Kurumu’nda araştırmalar yaptı.1987-1988’de Hür Berlin Üniversitesi Carl von Ossietzsky profesörü oldu. 1984’te Tarih ve Toplum (İletişim Yayınları) dergisini yayımlamaya başladı. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’nın kuruluşunda yer aldı ve aynı kurumun yayımladığı Toplumsal Tarih dergisinin yöneticiliğini yaptı. Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nün kurucu başkanı ve uzun yıllar bu bölümde çalışmaları yürüttü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/jrokez-lakapli-oguzhan-dalgakiran-hayatini-kaybetti--1098655178.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mete tunçay, prof dr mete tunçay hayatını kaybetti, mete tunçay kimdir, mete tunçay kaç yaşında, mete tunçay öldü mü