https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/spor-basininin-duayen-gazetecisi-faik-cetiner-hayatini-kaybetti-1100470014.html

Spor basınının duayen gazetecisi Faik Çetiner hayatını kaybetti

Spor basınının duayen gazetecisi Faik Çetiner hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk spor basınının usta ismi Faik Çetiner, 69 yaşında hayatını kaybetti. Kalp krizi sonrası by-pass ameliyatı geçiren deneyimli gazeteci, uzun yıllar Bizim Stadyum programıyla hafızalara kazınmıştı.

2025-10-25T10:54+0300

2025-10-25T10:54+0300

2025-10-25T10:54+0300

yaşam

i̇stanbul

faik çetiner

atv

flash tv

ölüm

ölüm nedeni

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/19/1100470118_72:0:1130:595_1920x0_80_0_0_6d02af8735025c2bb6ab62dbf1af1b7f.jpg

Spor dünyasının sevilen kalemlerinden Faik Çetiner, 25 Ekim 2025 tarihinde hayatını kaybetti.2023 yılında kalp krizi geçiren ve ardından by-pass ameliyatı olan Çetiner’in vefat haberi, spor camiasında büyük üzüntü yarattı.69 yaşındaki gazeteci, hem yazılı basında hem de televizyon ekranlarında yaklaşık 50 yıllık bir kariyere imza atmıştı.Faik Çetiner kimdir?1956 yılında İstanbul’da doğan Faik Çetiner, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuydu.Gazetecilik kariyerine 1975 yılında Tercüman gazetesinde başladı ve burada 15 yıl boyunca görev yaptı.1990 yılında Meydan gazetesine geçerek spor basınındaki yükselişini sürdürdü.Çetiner, televizyon dünyasında ise 1994 yılında “Bizim Stadyum” programını hazırlayıp sunarak büyük bir kitleye ulaştı. Program; Kanal 6, HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk gibi birçok kanalda 19 yıl boyunca yayınlandı.Son dönemde Fanatik Gazetesi’nde yazıyorduKariyerinin son yıllarında Fanatik gazetesi bünyesinde yazarlık yapan Faik Çetiner, futbolun yanı sıra Türk spor kültürüne katkı sağlayan köşe yazılarıyla tanınıyordu.Spor muhabirliğiyle başlayan yolculuğunu televizyonculukla birleştiren Çetiner, hem ekran hem de yazılı basında disiplinli üslubu ve güçlü analizleriyle öne çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/motorin-fiyatlari-gece-yarisi-degisti-akaryakita-tarihi-zam-geldi-1100469497.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

faik çetiner, faik çetiner kimdir, faik çetiner öldü, spor gazetecisi, duayen gazeteci, bizim stadyum, fanatik gazetesi, faik çetiner vefat haberi, türk spor basını, faik çetiner by-pass, faik çetiner kaç yaşındaydı, faik çetiner ölüm nedeni, spor dünyası yasta, faik çetiner hayatı