Spor basınının duayen gazetecisi Faik Çetiner hayatını kaybetti
Türk spor basınının usta ismi Faik Çetiner, 69 yaşında hayatını kaybetti. Kalp krizi sonrası by-pass ameliyatı geçiren deneyimli gazeteci, uzun yıllar Bizim Stadyum programıyla hafızalara kazınmıştı.
Türk spor basınının unutulmaz isimlerinden duayen gazeteci Faik Çetiner, 69 yaşında yaşamını yitirdi.Uzun yıllar televizyon ekranlarında ve gazetelerde spor yazarlığı yapan Çetiner, 2023 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası by-pass ameliyatı olmuştu.
Spor dünyasının sevilen kalemlerinden Faik Çetiner, 25 Ekim 2025 tarihinde hayatını kaybetti.
2023 yılında kalp krizi geçiren ve ardından by-pass ameliyatı olan Çetiner’in vefat haberi, spor camiasında büyük üzüntü yarattı.
69 yaşındaki gazeteci, hem yazılı basında hem de televizyon ekranlarında yaklaşık 50 yıllık bir kariyere imza atmıştı.
1956 yılında İstanbul’da doğan Faik Çetiner, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuydu.
Gazetecilik kariyerine 1975 yılında Tercüman gazetesinde başladı ve burada 15 yıl boyunca görev yaptı.
1990 yılında Meydan gazetesine geçerek spor basınındaki yükselişini sürdürdü.
Çetiner, televizyon dünyasında ise 1994 yılında “Bizim Stadyum” programını hazırlayıp sunarak büyük bir kitleye ulaştı. Program; Kanal 6, HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk gibi birçok kanalda 19 yıl boyunca yayınlandı.
Son dönemde Fanatik Gazetesi’nde yazıyordu
Kariyerinin son yıllarında Fanatik gazetesi bünyesinde yazarlık yapan Faik Çetiner, futbolun yanı sıra Türk spor kültürüne katkı sağlayan köşe yazılarıyla tanınıyordu.
Spor muhabirliğiyle başlayan yolculuğunu televizyonculukla birleştiren Çetiner, hem ekran hem de yazılı basında disiplinli üslubu ve güçlü analizleriyle öne çıktı.