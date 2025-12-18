Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/kasim-garipoglu-ve-burak-ates-hakkinda-uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-yakalama-karari--1101896544.html
2025-12-18T02:26+0300
2025-12-18T02:26+0300
2025-12-18T02:47+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d8a2898bb7da6112c032df749862587.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/uyusturucu-testi-pozitif-cikan-ela-rumeysa-cebeci-tutuklandi-1101891932.html
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6f0b8ca451e325067b0217c154aef4c4.jpg
02:26 18.12.2025 (güncellendi: 02:47 18.12.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu madde temin etme', 'kullanımını kolaylaştırma ve kullanma' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin de bulunduğu 7 kişinin test sonuçları pozitif çıkmıştı.
Adli Tıp Kurumu’nda şüphelilerden alınan saç örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde, Mehmet Akif Ersoy’un kokain kullandığı; Ela Rümeysa Cebeci’nin ise hem kokain hem de esrar testlerinin pozitif olduğu açıklanmıştı.
Soruşturma kapsamında eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmelerinin ardından 11 Aralık'ta tutuklanmıştı.
Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından son olarak 17 Aralık Çarşamba günü spiker Ela Rümeysa Cebecide tutuklanmıştı.