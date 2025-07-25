https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/ayse-tokyaz-cinayetinde-yeni-gelisme-4-polis-2-site-gorevlisi-gozaltina-alindi-1098144863.html

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme: 4 polis, 2 site görevlisi gözaltına alındı

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme: 4 polis, 2 site görevlisi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. 4 polis memuru ve 2 site görevlisi gözaltında alındı. Şüpheliler delil... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T16:25+0300

2025-07-25T16:25+0300

2025-07-25T16:34+0300

türki̇ye

ayşe tokyaz

cinayet

polis

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22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın cesedi, geçen günlerde Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi’nde yol kenarına bırakılmış bir valizin içinde bulunmuştu. Olay, infial yaratmıştı.Yürütülen soruşturmada polis ekipleri, Tokyaz’ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K.’nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi’ndeki evine gittiğini tespit etti. Yapılan incelemeler sonucu, genç kadının bu evde öldürülüp bir valize konulduğu, ardından Eyüpsultan’da yol kenarına bırakıldığı belirlendi.İlk operasyonda 7 kişi tutuklanmıştıOlayın hemen ardından başlatılan operasyon kapsamında, güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda aralarında “görevi yaptırmamak için direnme”, “tehdit”, “hakaret” ve “kasten yaralama” suçları nedeniyle meslekten ihraç edilen eski polis memuru C.K.’nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin tamamı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Soruşturmada delil karartma şüphesi: Yeni gözaltılarAyşe Tokyaz cinayetine ilişkin soruşturma derinleştirildi. Son gelişmeye göre, 4 polis memuru ve 2 site güvenlik görevlisi, delil karartma şüphesiyle gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

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ayşe tokyaz, cinayet, polis