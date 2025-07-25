https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/ayse-tokyaz-cinayetinde-yeni-gelisme-4-polis-2-site-gorevlisi-gozaltina-alindi-1098144863.html
Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme: 4 polis, 2 site görevlisi gözaltına alındı
Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme: 4 polis, 2 site görevlisi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. 4 polis memuru ve 2 site görevlisi gözaltında alındı. Şüpheliler delil... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T16:25+0300
2025-07-25T16:25+0300
2025-07-25T16:34+0300
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cinayet
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22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın cesedi, geçen günlerde Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi’nde yol kenarına bırakılmış bir valizin içinde bulunmuştu. Olay, infial yaratmıştı.Yürütülen soruşturmada polis ekipleri, Tokyaz’ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K.’nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi’ndeki evine gittiğini tespit etti. Yapılan incelemeler sonucu, genç kadının bu evde öldürülüp bir valize konulduğu, ardından Eyüpsultan’da yol kenarına bırakıldığı belirlendi.İlk operasyonda 7 kişi tutuklanmıştıOlayın hemen ardından başlatılan operasyon kapsamında, güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda aralarında “görevi yaptırmamak için direnme”, “tehdit”, “hakaret” ve “kasten yaralama” suçları nedeniyle meslekten ihraç edilen eski polis memuru C.K.’nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin tamamı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Soruşturmada delil karartma şüphesi: Yeni gözaltılarAyşe Tokyaz cinayetine ilişkin soruşturma derinleştirildi. Son gelişmeye göre, 4 polis memuru ve 2 site güvenlik görevlisi, delil karartma şüphesiyle gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
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Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme: 4 polis, 2 site görevlisi gözaltına alındı
16:25 25.07.2025 (güncellendi: 16:34 25.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. 4 polis memuru ve 2 site görevlisi gözaltında alındı. Şüpheliler delil karartmayla suçlanıyor.
22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın cesedi, geçen günlerde Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi’nde yol kenarına bırakılmış bir valizin içinde bulunmuştu. Olay, infial yaratmıştı.
Yürütülen soruşturmada polis ekipleri, Tokyaz’ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K.’nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi’ndeki evine gittiğini tespit etti. Yapılan incelemeler sonucu, genç kadının bu evde öldürülüp bir valize konulduğu, ardından Eyüpsultan’da yol kenarına bırakıldığı belirlendi.
İlk operasyonda 7 kişi tutuklanmıştı
Olayın hemen ardından başlatılan operasyon kapsamında, güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda aralarında “görevi yaptırmamak için direnme”, “tehdit”, “hakaret” ve “kasten yaralama” suçları nedeniyle meslekten ihraç edilen eski polis memuru C.K.’nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin tamamı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Soruşturmada delil karartma şüphesi: Yeni gözaltılar
Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin soruşturma derinleştirildi. Son gelişmeye göre, 4 polis memuru ve 2 site güvenlik görevlisi, delil karartma şüphesiyle gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.