https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/kartalkaya-davasinda-mahkeme-ara-kararini-aciklandi-bir-kisi-tutuklandi-bir-kisi-tahliye-edildi-1097960460.html
Kartalkaya davasında mahkeme ara kararını açıklandı: Bir kişi tutuklandı, bir kişi tahliye edildi
Kartalkaya davasında mahkeme ara kararını açıklandı: Bir kişi tutuklandı, bir kişi tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Bolu Grant Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili davada ara karar açıklandı. İtfaiye personeli İrfan Acar'ın tutuklanmasına karar... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T14:46+0300
2025-07-17T14:46+0300
2025-07-17T14:46+0300
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grand kartal oteli
yangın felaketi
dava
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Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili sürdürülen davada mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme itfaiye personeli İrfan Acar'ın tutuklanmasına karar verildi, aşçı Faysal Yaver de adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Diğer tüm sanıkların tutukluluk hallerinin de sürmesine karar verilerek duruşmayı 22 Eylül'e erteledi. İtfaiye erinin tutuklanmasına karar verildiTürkiye'nin en çok konuştuğu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili süren davada mahkeme ara karar verdi. Buna göre tutuksuz sanıklardan itfaiye eri İrfan Acar'ın adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığı gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi.Tutuklu sanıklardan mutfak çalışanı Faysal Yaver'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.Geri kalan tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hakkında ev hapsi adli kontrol tedbir kararı bulunan sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi. Davanın sonraki duruşması 22 Eylül’de görülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/grand-kartal-otel-yangini-davasinda-dikkat-ceken-ifade-keskelerim-cok-fazla-tahliyemi-istemiyorum-1097949502.html
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kartalkaya, grand kartal oteli, yangın felaketi, dava
kartalkaya, grand kartal oteli, yangın felaketi, dava
Kartalkaya davasında mahkeme ara kararını açıklandı: Bir kişi tutuklandı, bir kişi tahliye edildi
Bolu Grant Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili davada ara karar açıklandı. İtfaiye personeli İrfan Acar'ın tutuklanmasına karar verildi, aşçı Faysal Yaver ise tahliye edildi.
Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili sürdürülen davada mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme itfaiye personeli İrfan Acar'ın tutuklanmasına karar verildi, aşçı Faysal Yaver de adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Diğer tüm sanıkların tutukluluk hallerinin de sürmesine karar verilerek duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.
İtfaiye erinin tutuklanmasına karar verildi
Türkiye'nin en çok konuştuğu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili süren davada mahkeme ara karar verdi. Buna göre tutuksuz sanıklardan itfaiye eri İrfan Acar'ın adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığı gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi.
Tutuklu sanıklardan mutfak çalışanı Faysal Yaver'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
Geri kalan tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hakkında ev hapsi adli kontrol tedbir kararı bulunan sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi. Davanın sonraki duruşması 22 Eylül’de görülecek.